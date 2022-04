Inesperada renuncia en América TV deja en jaque a Karina Mazzocco: "Me voy"

Una periodista de América TV anunció su renuncia en plena transmisión en vivo y dejó sin palabras a Karina Mazzocco. El inesperado adiós que sorprendió a la conductora.

En las últimas horas, una reconocida e histórica periodista de América TV tomó la drástica decisión de renunciar al programa A La Tarde. En plena transmisión del ciclo hizo el anuncio que dejó en jaque a la conductora Karina Mazzocco, que reaccionó a pura emoción.

En la edición del pasado lunes 25 de abril, Diana Deglauy pidió la palabra en un momento del programa y reconoció que se marcha del ciclo de farándula y espectáculo. "Yo quiero aclarar que lloro de emoción, no por maltratos. He recibido palabras muy lindas, ya las contaré mi último día".

Si bien aclaró que su último día de trabajo será este viernes 29 de abril, Deglauy indicó que dejará A La Tarde, pero no así América TV: seguirá ligada al canal del Grupo América para trabajar en otro proyecto como Animales Sueltos, ciclo que conducirá Alejandro Fantino.

Diana Deglauy, llorando en América TV, tras despedirse de A La Tarde.

"Lo que vengo viviendo desde el jueves, con todos mis compañeros, es que todos ustedes son demasiado generosos conmigo con todo lo que me dicen. Eso me emociona", expresó Diana, entre lágrimas. Y resaltó que está muy motivada con la nueva experiencia que tendrá: "Me voy Animales Sueltos, que es una gran apuesta del canal, estamos todos muy contentos y con mucha expectativa. Arrancamos el 9 de mayo con la conducción de Fantino".

Alejandro Fantino se va de Intratables: los motivos de la decisión

Luego de mostrarse agradecido por el tiempo en el que estuvo en Intratables, Alejandro Fantino señaló que tendrá que estar al frente de otro ciclo televisivo: "Yo me estoy despidiendo hoy porque estoy volviendo con Animales Sueltos". En tanto, señaló cuándo sería el estreno en América TV: "Si Dios quiere será la primera semana de mayo".

"Me voy muy feliz porque estos pibes son tremendos, es muy fácil jugar en este equipo. No te erran ninguna pared. La producción es brillante y porque hay que juntar seis invitados por noche. Es la producción más efectiva con la que me he encontrado durante mis 27 años de carrera tanto en televisión y radio por eso este programa es un éxito y va a seguir siéndolo", agregó, con elogios hacia sus colegas y también visiblemente emocionado por la chance que Daniel Vila le brindó para hacerse cargo de la conducción de Intratables.