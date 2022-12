Impensado: renunció una histórica figura de América TV después de 19 años

Lo anunció a través de una entrevista. Quién es la histórica figura de América TV que abandona el canal después de 19 años.

Un histórico conductor de América TV renunció al canal después de 19 años y sorprendió al mundo de la televisión. Se trata de Guillermo Andino, quien brindó declaraciones sobre este tema y anunció su salida. "Me voy a despedir del público que me acompañó durante tanto tiempo", dijo en diálogo con La Nación.

La impensada decisión de Andino se debe a factores personales, ya que, por el momento, no desembarcaría a ningún otro canal. "Después de 36 años ininterrumpidos quería también viajar con mi mujer y celebrar mis 23 años de casados en abril en el exterior, y ocuparme de mis emprendimientos por fuera de la tele", explicó.

El último programa que hará en América Noticias será el 23 de diciembre de 2022, donde se prevé una conmovedora despedida tras varios años al frente. "Serán días y semanas de definiciones. Por supuesto, mi agradecimiento eterno a las autoridades de América que es mi casa", destacó.

El periodista de 54 años comparte conducción con María Belén Ludueña, quien sí continuará en América TV. De esta manera, el canal se desprende de otra de sus figuras y se suma a la lista de salidas de la televisión que se confirmaron estas últimas semanas.

Alejandro Fantino comunicó una drástica decisión en América TV y disparó contra todos

Alejandro Fantino utilizó el aire de América TV para realizar un importante anuncio vinculado a su rol como conductor de Animales Sueltos. El periodista no va a continuar al frente del programa que se emite diariamente por la noche, y se mostró firme con su decisión pero con un notable fastidio. "Me harté", lanzó.

Tras su salida de ESPN por las peleas con Mariano Closs y "El Pollo" Vignolo y su incorporación a Neura Media, ahora Alejandro Fantino abandona otro proyecto y se trata de la conducción de Animales Sueltos. "Faltan tres días para que terminar. Ojalá termine Animales Sueltos con Argentina campeón del mundo. El lunes me despido de este programa y no vuelvo más", soltó.

En este contexto, reveló qué planes tendrá por delante, al menos durante el verano. "Termino el programa el lunes. Ojalá pueda festejar campeón del mundo Argentina. Me voy pa´ las casas, como decían en mi pueblo, y no sé cuándo voy a volver. Enero, febrero y marzo me voy afuera. Me casé hace poco, o sea, tengo ganas de disfrutar otras cosas de la vida. No sé cuándo vuelvo. No sé si vuelvo también. Puede ser que vuelva acá, puede ser que no vuelva acá, puede ser que no labure más en tele abierta", indicó de manera enigmática.

En última instancia, el periodista demostró cierto enojo al anunciar su salida y dio a entender que está cansado de los medios hegemónicos. "Me hinché las pelotas de todo, de todo. Me harté. Y como me harté, tengo ganas de decir las cosas y las voy a decir acá concretamente", manifestó.