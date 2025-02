Impacto por lo que se confirmó de una figura de América TV: "Disparo al corazón".

Una figura de América TV pudo conocer a un ídolo internacional y no dudó en mostrar una serie de postales en sus redes sociales. "Fue una experiencia hermosa", reveló la panelista y mediática de aparición recurrente en magazines de televisión.

Pitty, la numeróloga -quien en las últimas semanas anunció que está luchando contra un cáncer- pudo conocer al cantante Ricky Martin y no dudo en fotografiarse junto al artista y en destacar la publicación como la primera en su perfil de Instagram, si bien se trata de un momento que vivió durante el 2023. "Conocerte fue un disparo al corazón modo fan (perdón Chiquis). Tuve la suerte de llevarte mis números, la carta numerológica y que la recibas con mucha alegría, fue una experiencia hermosa! No se dejen nunca para después!!!!", escribió la mujer en la publicación que tiene miles de me gustas y decenas de comentarios.

Pitty, la numeróloga y Ricky Martin.

Días atrás, en un móvil con Marina Calabró, Pitty, la numeróloga habló sobre su lucha contra el cáncer y remarcó: "La estoy llevando y ahora falta la peor parte que son las preguntas que me surgieron y empezar a entender que esto es un desafío y que la vida es muy cortita (...). Ahora empieza la segunda etapa, que son la quimio y los rayos". "En esta vida estamos para dar lecciones. (...) El universo y Dios fue muy generoso", reflexionó la mujer. Aunque no forma parte de ningún programa de televisión como panelista estable, Pitty, la numeróloga es una figura recurrente en el magazine LAM o en otros ciclos de América y la televisión de aire.

El día que Pitty, la numeróloga reveló que tiene cáncer: "¿Por qué a mí?"

En DDM, Pitty reveló que está luchando contra un cáncer y conmovió a los televidentes de América TV: "Estoy pasando un momento difícil. La vida siempre te pone desafíos, y yo le pregunté al médico: '¿Por qué a mí?' Y él me respondió: '¿Por qué no a vos?'. Estoy transitando un cáncer de mama del que ya me operé”.

Luego de escuchar los mensajes de aliento de Calabró y su equipo, la numeróloga explicó: “Ahora viene un periodo de un tratamiento para que no vuelva. El tratamiento lo voy a afrontar con firmeza y toda la gente que me quiere, conoce a la Pitty y la ve. Fue levantando un cajón de velas. La gente de Flemi me ayudó y me operó, solo tengo que hacer el tratamiento".

Para cerrar, la mediática que suele aparecer en los magazines de la televisión abierta sostuvo que enfrentará la situación "poniéndole el pecho": "Hay que ponerle el pecho. Solo tengo que agradecer. Hoy me toca esto y lo voy a enfrentar y superar con el tiempo. Lo voy a mostrar porque es una forma de ayudar a toda la gente que está del otro lado y está pasando por lo mismo".