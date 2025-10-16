Impacto en el espectáculo por la detención de un ex Gran Hermano

Conmoción por la detención de un ex Gran Hermano.

Telefé sigue puliendo detalles para el lanzamiento de Gran Hermano: Generación Dorada. Ya se dieron a conocer algunos posibles participantes, así como también el especial formato que tendrá: habrá tanto personas famosas como completos anónimos, que deberán convivir durante varios meses en la casa más famosa del país.

El ciclo es sumamente consumido por el público de nuestro país, razón por la cual a muchas personas les cambia la vida ingresar a esas cuatro paredes. De ser desconocidos, pasan a estar bajo la lupa de todos y suelen salir con una fama que, para algunos, es muy duradera. Sin embargo, la exposición tan repentina tiene consecuencias graves. Y una de ellas ha llevado a un ex-hermanito a ser detenido por la Policía.

El ex Gran Hermano que fue detenido

Según informó Ángel de Brito, se trata de Joel Ojeda, quien estuvo en la undécima edición donde Bautista Mascia se consagró campeón (aunque fue Furia una de las figuras más recordadas). El conductor de LAM explicó que fue "detenido esta madrugada por promocionar apuestas ilegales".

Joel Ojeda detenido por la Policía.

"Ocurrió en el barrio de Muñiz, en el partido de San Miguel, y estuvo a cargo de la Policía Judicial (CIJ), personal de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y la DDI de San Miguel", mencionó respecto al suceso, explicando también que "Ojeda ya había sido notificado en la sede de la Lotería hace cinco meses, pero a pesar de ello, continuó promocionando juegos de azar ilegales en sus redes".

Esto enviste una notoria gravedad ya que "utilizando su reconocimiento mediático, tenía llegada a más de 460.000 seguidores". "En el allanamiento se encontró dinero en efectivo y computadoras que serán peritadas", agregó. Respecto al sitio ilegal, contó: "A su vez, unos 2300 perfiles y publicaciones fueron bloqueados y se enviaron cerca de 100 Cartas Documento".