Iliana Calabró se sinceró sobre su relación con Marina: "No hablamos"

Iliana Calabró reveló cómo está actualmente su relación con su hermana Marina y sorprendió por su sinceridad.

Iliana Calabró sorprendió a todos al revelar el tipo de relación que mantiene con su hermana Marina. "Hace un tiempito que no hablamos", reconoció la actriz de Mi mujer se llama Mauricio en diálogo con Carmen Barbieri para Mañanísima (Ciudad Magazine TV). El vínculo entre las hermanas está signado por las tensiones desde hace un buen tiempo y parece que no va a mejorar pronto.

Asentada en Villa Carlos Paz durante la temporada de verano, Iliana Calabró habló con Mañanísima sobre cómo se desarrollan las funciones en medio de la ola de contagios de coronavirus y también de cuestiones más personales. Mientras charlaba con Carmen Barbieri sobre su vida, Calabró sorprendió al revelar que no está en un buen momento de su relación con su hermana Marina, quien tiene poco tiempo, por lo que la comunicación no es muy fluida.

"Con Marina hablamos cuando ella tiene tiempo", reconoció la actriz, medio en broma, medio en serio. Dando a entender que el vínculo está pasando por un momento algo complicado, Iliana agregó: "Pero sí, hablamos. Hablamos… Ahora hace un tiempito que no hablamos". Lejos de buscar calmar las aguas y serenar a la invitada, Pampito Perelló aseguró que él es amigo de Marina Calabró y que sí se comunica todos los días con ella.

Resignada, Iliana replicó de forma pícara: "A mí Marina todos los días no me llama". Fue entonces que Estefanía Berardi quiso saber si era reservada con su hermana por temor a que revelara cuestiones personales por su rol como periodista. "No tengo intimidades para contarle. Últimamente con esto del aislamiento… Acá me la paso encerrada", se lamentó Iliana Calabró, que no dudó en mandar al frente a Marina por la falta de comunicación que tienen en el último tiempo.

El futuro laboral de Marina Calabró

Según revelaron distintos portales, Marina Calabró le habría dicho que no a la propuesta de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares para sumarse a su nuevo programa en El Trece, que ya tendría confirmadas a Karina Iavícoli, Paula Varela y Graciela Alfano como panelistas. El destino de la hija menor del fallecido humorista Juan Carlos Calabró estaría en la vereda opuesta, en Telefe. Es que Marina se sumaría al plantel que Ángel de Brito está preparando para su desembarco en el canal de las pelotitas, a donde lo van a acompañar Yanina Latorre y Andrea Taboada. Si bien la llegada de De Brito a Telefe no está cerrada, la periodista de Lanata sin filtro (Radio Mitre) es una de las que confirmó que ese será el destino del conductor.