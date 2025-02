"Hay que luchar": Pepe Cibrián se sacó y habló tras los dichos de Javier Milei en Davos

Pepe Cibrián habló tras los dichos de Javier Milei.

Pepe Cibrián volvió a mostrar su espíritu verborrágico al ser consultado sobre la marcha LGBTIQ+ antifascista y antirracista que se dio el pasado sábado 1 de febrero en diferentes ciudades de Argentina. El artista cuestionó los dichos de Javier Milei y habló de los derechos adquiridos por la comunidad.

El exjurado de Cantando 2020 dio una entrevista al nuevo ciclo matutino de El Trece, Puro Show, y allí fue consultado por lo que piensa de los dichos de Javier Milei y de las multitudinarias marchas que se hicieron. "Lo importante de esta marcha es una reivindicación de la ley, no es solamente por qué dijo el Presidente", comenzó su descargo Cibrián.

"Le aclaro al Presidente que esto es una ley aceptada por el Senado, por los diputados, es parte de la Constitución Nacional, el femicidio está aceptado en uno de sus artículos", continuó el artista. Y agregó: "Si quieren ir atrás van a tener que debatir las cámaras, presentar proyectos y ver quién acepta y quién no acepta. Hay que luchar por la legalidad y, a su vez, entender que todo lo que tenga que ver con abusos, el 85% más o menos tiene que ver con las familias y, de estos, el 90% por heterosexuales".

Cibrián fue una de las voces más pronunciadas en los debates del matrimonio igualitario y, ante este clima de odio, reflexionó: "La gente no salió solamente por los derechos de los LGBT+ sino también porque haya medicamentos para que la gente no se muera, por las universidades o por el hambre que estamos viviendo también. Me parece que la marcha es una expresión de la sociedad a la cual el Presidente y sus colaboradores no pueden hacer oídos sordos".

Pepe Cibrián

El mensaje de odio de Javier Milei en Davos 2025

"El feminismo, la equidad, la ideología de género, el cambio climático, el aborto y la inmigración, son todas cabezas del mismo monstruo, cuyo fin es justificar el avance del estado. Fue noticia en todo el mundo el caso de dos americanos homosexuales que, enarbolando la bandera de la diversidad sexual, y fueron condenados a cien años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de dos años. Quiero ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos, por lo tanto quiero saber quién avala esos comportamientos".

El enojo de Pepe Cibrián con el equipo de Olga

"Yo no lo conozco a Toto Kirzner, después me enteré que es el hijo de Suar, mi conflicto es con los cuatro, ellos fueron partícipes de este horror. Nunca me llamó nadie, lo único que me llegó es un audio, un WhatsApp de este chico que me dijo ‘perdoname, no fue nuestra intención, si querés vení al programa'", comentó en el ciclo de Susana Roccasalvo.