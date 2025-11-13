Hasta Jonatan Viale se pudrió y se animó a criticar a Milei en vivo: "Esto pasa".

El periodista Jonatan Viale mostró una de las peores caras del gobierno de Javier Milei y no se guardó nada al criticarlo en vivo. Qué dijo en ¿La Ves?, programa que conduce por TN.

El periodista mostró un informe que expuso qué resignó la clase media por la crisis ecónomica. "54% ocio. Más de la mitad resignó ir al cine, ir al teatro, una salida, una cervecita", explicó Viale, quien siguió: "34% pasó a segundas marcas. El aceite, la gaseosa cola".

"34% menos ropa, 27% vacaciones, 23% las plataformas de contenido, Netflix, Amazon. 14% usa menos el auto", continuó Jonatan Viale. "La prepaga, las actividades de los chicos, después el seguro y después el colegio. Lo último que sacás es el colegio", añadió.

Los problemas para pagar la educación

Luego, el periodista Lucas Morando planteó que "el colegio es de lo que más ha subido en este país", a lo que Viale infirió: "Tremendo". Entonces, Franco Mercuriali, también en el piso, sumó: "Están caros en dólares".

"500 dólares, 700 dólares. Están caros los colegios. Y hay mucha gente de clase media y media alta que dice 'che, tengo un tema con el pibe, no lo quiero sacar, está en su grupo de amigos y me está costando'. Esto pasa", concluyó Jonatan Viale.