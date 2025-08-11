Gustavo Yankelevich habló tras la muerte de su nieta Mila.

Gustavo Yankelevich reapareció en las redes sociales tras la muerte de Mila, la niña de siete años fallecida en un accidente náutico en Miami. El famoso productor de televisión le contestó a su nieto Valentín Yan una publicación referida a una reciente carrera de Turismo Carretera y habló de la unión de su familia en este difícil momento.

El hijo del medio de Romina Yan desde hace años se dedica a las carreras de autos y, en un posteo de Instagram, se pronunció sobre su presente profesional. "Finde de AcpacTurCar2000 Final P6 me quedo con el buen ritmo cuando quedamos solos en pista. Gracias a todo el Ambrogio Racing", escribió el nieto de Cris Morena y Gustavo Yankelevich en sus redes sociales.

"Valen querido, hoy vimos con Tomás tu carrera por televisión, nos emocionó, nos enorgulleció que estuvieses ahí de alguna manera representando a nuestra familia", comentó Gustavo Yankelevich en el posteo de su nieto. En referencia a cómo atraviesa la familia el duelo por la muerte de la hija de Tomás Yankelevich, el productor revelo: "Es una forma de decirles a todos los que nos quieren y nos hicieron llegar su afecto, que estamos tristes, con mucho dolor, ¡pero de pie! Gracias por todo el cariño que nos hacen sentir".

El último mensaje de Cris Morena para su nieta Mila

La productora había dedicado un posteo a la hija de Tomás Yankelevich en febrero, meses antes de la inesperada muerte de la niña. "Mila, mi chiquitita más linda del mundo… Mi corazón rojo, mi todo todo. Elegí esta canción que se llama ‘Todo Todo’ porque yo creo que todo lo que deseas con tu corazón rojo lo vas a poder tener porque sale de tu corazón… Y siempre con una sonrisa y con esa carita iluminada mirando la vida, la vida te va a devolver mucha luz y mucho amor. Mila chiquitita, feliz cumpleaños de seis. Te amo con toda mi alma. Te deseo todos los abrazos del mundo y todo el amor que se pueda. Siempre riéndote y libre. Te amo mi chiquitita Mila, Abu Tití", escribió la creadora de Casi Ángeles, Chiquititas, Rebelde Way y Floricienta.