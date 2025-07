Cris Morena habló de la muerte de Romina Yan en 2022.

La muerte de Mila Yankelevich, nieta de Cris Morena y sobrina de Romina Yan, impacta al espectáculo argentino. En ese contexto, resurgió el interés público y la empatía de la gente hacia la productora por la muerte de Romina Yan en 2010, sobre la que Morena habló sin tapujos en 2022.

La creadora de tiras como Rebelde Way, Floricienta y Casi Ángeles acudió como invitada al ciclo La Peña de Morfi hace tres años y allí detalló cuán duro fue el duelo tras la muerte de Romina Yan. "Ahí empecé a escribir como una bestia. Es lo único que a mí me levanta cuando me estoy cayendo. Yo escribo mucho y me encanta escribir canciones", comentó Cris Morena.

"Lejos de cerrarme, las capas creativas se me abrieron todas... con un dolor enorme. Estuve tres años muerta. Más allá de escribir, escribir y escribir, estuve muy mal", siguió Cris Morena en diálogo con el entonces conductor de Telefe, Jey Mammón.

Allí, la productora se refirió al día que tuvo un clic con respecto a la partida de Romina Yan: "En Berlín tuve una epifanía. Tenía la sensación de que todo cambiaba y empezaba a entender el ‘para qué’.

Es que el ‘por qué’ no te dice nada y no tiene una respuesta, en cambio el ‘para qué’ tiene muchas respuestas y las vas conociendo a lo largo del tiempo. Y dije: ‘Si Berlín con todo su dolor, su angustia y todos sus muertos, y su horror espantoso se levantó, yo me tengo que levantar’".

La exesposa de Gustavo Yankelevich dio a concoer que salió adelante para poder estar fuerte y entera para sus nietos y su hijo, Tomás, padre de la niña de 7 años recientemente fallecida en Miami. "Lo hago por mis nietos, por mis hijos y porque amo la vida porque merezco seguir viviendo", cerró Morena.

El último mensaje de cumpleaños de Cris Morena a su nieta

"Mila mi niña con alas, mi hadita feliz y libre, acuariana soñada y tan esperada. Nuestros momentos juntas llenos de bailes, canciones, inventando en la playa las formas de las nubes, tus preguntas increíbles", soltó Cris Morena en sus redes sociales el 12 de febrero. Y continuó: "Sos sol, libertad, abrazos, bella inquieta dulce niña amada, especial, brillante. Nietita querida".