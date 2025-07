Murió la nieta de Cris Morena a los 7 años.

El mundo del espectáculo vive un momento de luto por la muerte de la nieta de Cris Morena a sus 7 años. La familia Yankelevich, una de las más emblemáticas de la TV argentina, enfrenta una vez más una dura pérdida, casi quince años después del fallecimiento de Romina Yan, y ya hubo colegas que pronunciaron sus condolencias públicamente.

Mila Yankelevich era hija de Tomás, hermano de Romina e hijo de Cris Morena y Gustavo Yankelevich. La pequeña viajaba en un velero en Miami en el contexto de una excursión de una colonia de vacaciones, cuando éste fue embestido por una barcaza provocando la muerte de la niña y de otra de sus compañeras.

Las reacciones de los famosos ante la muerte de la nieta de Cris Morena

Angie Balbiani, actriz que trabajó en varios proyectos de Cris Morena, se pronució en Puro Show y soltó: "Es una noticia de que no querés dar. Me late el corazón muy fuerte, es la primera vez que me pasa". Al mismo tiempo, Sebastián "Pampito" Perelló pronunció: "Estamos todos helados, es un espanto".

La reacción de los famosos a la muerte de Mila Yankelevich.

Georgina Barbarossa habló del tema en su programa de Telefe y pronunció con la voz entrecortada: "Qué familia más castigada por Dios, todos recordamos a Romina. Siete años, Dios mío". Pía Shaw añadió: "Es muy difícil, conocemos a la familia y trabajamos con ellos. Telefe es su casa".

Pampita se pronunció sobre el fallecimiento de la nieta de Cris Morena de manera pública, al responder a un posteo de redes sobre el tema con un emoticón de un corazón roto. Al mismo tiempo, la modelo Ailén Bechara dejó una carita de llanto en la misma publicación.

Marcelo Tinelli escribió en Twitter: "Estoy destruido. No lo puedo creer. Mi amor inmenso a toda la familia que forma parte de mi vida. No lo entiendo lpm". Al mismo tiempo, Ángel de Brito se pronunció en Bondi sobre el fallecimiento de Mila Yankelevich: "Otra tragedia para esta familia. Es una tragedia para las dos familias de las niñas fallecidas, obviamente cuando hay un famoso se le da más notoriedad".

"Se me quiebra la voz porque aparte soy amigo personal de la familia, una de las más querida por todos que viene de una enorme tragedia en su haber", pronunció Rodrigo Lussich en América TV. Al mismo tiempo, Sergio Lapegüe reaccionó: "Es una noticia tremenda, estamos hablando de una familia muy querida por todos".

El último mensaje de Cris Morena a su nieta Mila

"Mila mi niña con alas, mi hadita feliz y libre, acuariana soñada y tan esperada. Nuestros momentos juntas llenos de bailes, canciones, inventando en la playa las formas de las nubes, tus preguntas increíbles", escribió Cris Morena en su cuenta de Instagram en febrero. Y siguió: "Sos sol, libertad, abrazos, bella inquieta dulce niña amada, especial, brillante. Nietita querida".