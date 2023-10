Guido Kaczka le dio la peor noticia a Marcelo Tinelli

El gerente artístico de América TV recibió una inesperada noticia del conductor de Los 8 Escalones. Qué pasó entre Marcelo Tinelli y Guido Kaczka.

Marcelo Tinelli regresó a televisión e hizo crecer el rating de América TV de forma exponencial. Desde su debut, el Bailando por un Sueño se transformó en el programa más visto de la señal y comenzó una pesadilla para El Trece. Pero en las últimas horas, Guido Kaczka le dio la peor noticias al conductor del Bailando 2023.

La figura de El Trece implementó una serie de cambios en Los 8 Escalones para remontar los niveles de audiencia, pero hasta el momento no estaba consiguiendo resultados, lo que generó gran preocupación en Adrián Suar, gerente de programación del canal del Grupo Clarín. Sin embargo, el último lunes pasó lo que nadie se esperaba.

De acuerdo a los datos de Kantar Ibope Media, la empresa a cargo de la medición del rating, el ciclo de Guido consiguió un promedio de 7.2, por lo que se pudo mantener en segunda posición de su franja horaria y superó a Tinelli, que obtuvo 7.0 puntos.

De esta forma, Los 8 escalones fue el segundo programa más visto del Trece durante la jornada, por detrás de Telenoche. El noticiero central de la señal consiguió 8.0 puntos de rating y fue fundamental para que el canal del solcito supere a América TV en el promedio del día.

Al igual que sucede desde hace tiempo, Telefe se quedó con el día y además metió cuatro de los cinco programas más vistos. Mientras que El Trece se quedó con el segundo puesto e hizo descender a América TV a la tercera posición. Las mediciones promedios de los canales de aire fueron las siguientes: Telefe 8.5; El Trece 5.4; América TV 4.2; El Nueve 2.5; TV Pública 0.5; Net TV 0.3 y Bravo TV 0.1.

Luciano Pereyra mandó al frente a Guido Kaczka

Luciano Pereyra hizo sorprendentes revelaciones en la entrevista que le concedió a Guido Kaczka y Claudia Fontán. Durante la distendida charla, el cantante mostró uno de sus costados pocos conocidos. La confianza entre el artista y el conductor viene de larga data, por lo que aprovechó para mandar al frente a la figura de El Trece.

Guido destacó las habilidades futbolísticas de Luciano y el cantante le devolvió la gentileza, aunque remarcó que él era "mas bruto". "Me rompió la rodilla Guido ¡Muy bruto! No le gustó el caño que le hice ese día y me fue con todo", recordó durante su visita a La 100.

"Fue muy bizarro ese día. Yo con dolor en la pata, me rompió los meniscos, terminamos en mi casa esperando que me atienda un médico y yo con la pata en alto tocando el piano y cantando", agregó. De inmediato, Guido confirmó el relato: "Terminamos envueltos en algo raro".

Además, en su visita a No está todo dicho, el artista también se refirió a como cambió su relación con los fanáticos. “Después de esta era digital tenés un contacto más directo con los fans, y eso está buenísimo”, subrayó Luciano, quien en su último disco, Hasta el alma, le dedicó una canción a sus seguidores más fieles.