Luciano Pereyra reveló lo que le hizo Guido Kaczka años atrás: "Me rompió"

Luciano Pereyra se animó a contar lo que le sucedió con Guido Kaczka y lo hizo en la cara del conductor, que no tardó en reaccionar.

Luciano Pereyra, uno de los cantantes más famosos y admirados de la Argentina con una carrera que ya lleva varias décadas. El también compositor editó su primer álbum en 1998, con apenas 17 años, y rápidamente alcanzó un nivel de fama que le permitió acercarse a otras celebridades. En ese contexto, Luciano sufrió un doloroso episodio con Guido Kaczka como protagonista y nunca se olvidó de lo que hizo. En una entrevista con el conductor, el artista se lo recordó en la cara.

Pereyra visitó No está todo dicho, el programa que Guido y Claudia Fontán hacen cada día en La 100, para presentar su nuevo álbum, Hasta el alma, y mantuvo una conversación muy relajada con los conductores. En ese clima descontracturado, Luciano no dejó pasar la oportunidad para hablar de su mal momento con Kaczka hace ya muchos años y lo tildó de "bruto".

En medio de la charla, Guido lo elogió por el atractivo de su voz y el cantante resaltó que los cantantes no tienen un don natural sino que todo es producto del esfuerzo y el entrenamiento diario. Para explicar su punto, Pereyra hizo una comparación con el fútbol y apuntó: “Un futbolista y un cantante tenemos una similitud. Entrenamos durante toda la semana y el fin de semana salimos a la cancha, que es nuestro escenario. El futbolista hace lo mismo, entrena durante toda la semana y cuida su físico”.

Fue en ese momento que el artista no dejó pasar la oportunidad de referirse a un hecho que tuvo a Guido como victimario y a Luciano como víctima. Luego de la comparación con los futbolistas, el conductor destacó los dotes del cantante con la pelota y él le devolvió el gesto, aunque indicó que era "más bruto". "Me rompió la rodilla, Guido ¡Muy bruto! No le gustó el caño que le hice ese día y me fue con todo", recordó. Y concluyó: "Fue muy bizarro ese día. Yo con dolor en la pata, me rompió los meniscos, terminamos en mi casa esperando que me atienda un médico y yo con la pata en alto tocando el piano y cantando". "Terminamos envueltos en algo raro", confirmó Kaczka.

Luciano Pereyra y su "susto" arriba de un avión con Mercedes Sosa

Luciano Pereyra fue uno de los jóvenes exponentes de la música folclórica que forjó una gran relación con Mercedes Sosa y compartió muchos momentos con ella, incluso algunos donde la pasaron mal. Ambos atravesaron un peligroso momento en un avión y Luciano destacó la actitud de la cantante. "El susto lo tuve yo, pero ella lo pudo disimular", bromeó.

"Teníamos que ir a Mendoza, con escala en San Juan, y a punto de aterrizar el viento zonda nos da vuelta el avión. El piloto hizo una maniobra de riesgo y volvió a despegar. Yo tenía mucho miedo a los aviones y ella me agarró de la mano y me acobijó como un cachorrito y se puso a cantar Dale alegría a mi corazón, retumbó en todo el avión. Después dije: 'Me protegió Mercedes Sosa'", concluyó.