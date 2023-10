Luciano Pereyra lo confirmó sin vueltas: "Un futbolista"

Luciano Pereyra habló de todo con Guido Kaczka y Claudia Fontán. Allí habló del vínculo entre el cantante y el futbolista.

Luciano Pereyra, uno de los cantantes más reconocidos de la Argentina debido a su gran carisma y a su impactante voz que convoca a miles y miles de fans, se soltó en una entrevista con Guido Kaczka y Claudia Fontán en La 100 y mostró un costado poco conocido de su persona que dejó anécdotas y frases inesperadas, como cuando se refirió al vínculo entre el cantante y el futbolista.

Luciano fue el invitado estrella de No está todo dicho, el programa que Guido y "La Gunda" hacen cada día en La 100 y participó de varios segmentos del ciclo. En medio de la presentación de su nuevo disco, Hasta el alma, Pereyra se mostró muy agradecido por su carrera y con sus fans y confirmó un secreto a voces. “Después de esta era digital tenés un contacto más directo con los fans, y eso está buenísimo”, apuntó el cantante, quien en este álbum le dedica una canción a sus seguidores. "Sentía que después de tantos años les debía una canción porque uno termina siendo fanático de sus fans. Nos vimos crecer, venían solos y de repente aparece con su pareja y sus hijos", agregó.

Al recibir varios halagos sobre su voz, el cantante no tardó en dejar en claro lo que todos imaginaban y para ser aún más contundente, lo comparó con los futbolistas. “Un futbolista y un cantante tenemos una similitud. Entrenamos durante toda la semana y el fin de semana salimos a la cancha, que es nuestro escenario. El futbolista hace lo mismo, entrena durante toda la semana y cuida su físico”, afirmó Pereyra.

Luciano Pereyra mandó al frente a Guido Kaczka y contó el daño que le provocó

Durante toda la entrevista, Luciano Pereyra y Guido Kaczka se mostraron muy cercanos y destacaron su relación de larga data. Sin embargo, el artista no dejó pasar la oportunidad de referirse a un hecho que tuvo a Guido como victimario y a Luciano como víctima. Es que, aprovechando la comparación con los futbolistas, el conductor destacó los dotes del cantante con la pelota y él le devolvió el gesto, aunque indicó que era "más bruto". "Me rompió la rodilla, Guido ¡Muy bruto! No le gustó el caño que le hice ese día y me fue con todo", recordó.

Al tiempo que completó la anécdota: "Fue muy bizarro ese día. Yo con dolor en la pata, me rompió los meniscos, terminamos en mi casa esperando que me atienda un médico y yo con la pata en alto tocando el piano y cantando". "Terminamos envueltos en algo raro", confirmó Kaczka.

Luciano Pereyra y su "susto" arriba de un avión con Mercedes Sosa

Luciano Pereyra fue uno de los jóvenes exponentes de la música folclórica que forjó una gran relación con Mercedes Sosa y compartió muchos momentos con ella, incluso algunos donde la pasaron mal. Ambos atravesaron un peligroso momento en un avión y Luciano destacó la actitud de la cantante. "El susto lo tuve yo, pero ella lo pudo disimular", bromeó.

"Teníamos que ir a Mendoza, con escala en San Juan, y a punto de aterrizar el viento zonda nos da vuelta el avión. El piloto hizo una maniobra de riesgo y volvió a despegar. Yo tenía mucho miedo a los aviones y ella me agarró de la mano y me acobijó como un cachorrito y se puso a cantar Dale alegría a mi corazón, retumbó en todo el avión. Después dije: 'Me protegió Mercedes Sosa'", concluyó.