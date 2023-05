Guido Kaczka frenó Los 8 Escalones y le paró el carro a dos participantes: "No se puede"

Dos participantes de Los 8 Escalones se pusieron a charlar en pleno programa y Guido Kaczka los frenó en seco. La incómoda situación que se vivió en El Trece.

Guido Kaczka interrumpió Los 8 Escalones (El Trece) en plena transmisión para frenar a dos participantes, quienes se encontraban hablando en voz alta mientras otra de sus compañeras respondía una importante pregunta. El conductor no pudo tolerar la situación y, lejos de seguir con el programa como si nada hubiese pasado, expuso a los dos concursantes y les preguntó de qué estaban conversando.

Los participantes de Los 8 Escalones suelen estar bastante nerviosos a la hora de responder preguntas, especialmente cuando el juego ya está bastante avanzado y están cada vez más cerca de ganar el premio final. Martín, quien ganó el programa dos veces consecutivas y se presentó por tercera vez para participar por los 9 millones, se puso a conversar con su compañera Catalina, justo cuando otra concursante estaba concentrada contestando una pregunta.

Aparentemente, estaban debatiendo cuál era la respuesta correcta. Esto no le gustó nada a Kaczka, quien frenó el programa y comentó: "Algo charlaban Catalina y Martín, comentaban algo...". “¿De qué hablaban, se puede decir?”, indagó el conductor. “No se puede decir”, respondió Catalina con firmeza. "Okay, okay", cerró Kaczka, reflexivo.

Guido Kaczka confesó sus problemas de autoexigencia

A pesar de su amplia trayectoria en el mundo de la televisión, Guido Kaczka sufre grandes problemas de autoexigencia, especialmente por la presión que implica llevar el rating adelante todos los días. "Soy exigente y trabajo bastante en terapia para tolerar más los errores. En definitiva, un poco tarde, pero te vas dando cuenta que le vas a pifiar, y si sufrís tanto por eso, perdés; hay que preocuparse por las cosas que valen la pena, no ponerse tan mal por los errores", reflexionó, en diálogo con Infobae.

En este sentido, confesó que nunca descansa, ya que está pensando en su trabajo incluso fuera de su horario laboral. "Pienso todo el tiempo en mi trabajo, pero porque me gusta. Siempre dependemos de algo, y a mí el trabajo me hace mejor la vida, no tengo un problema en disfrutar de eso", agregó.

Al ser consultado sobre sus vacaciones, Kaczka contó que le gustan, pero que no disfruta de no hacer nada. "No me gustaría estar mucho tiempo sin hacer lo que lo que es mi hobby, además de mi laburo. Yo disfruto realmente cuando estoy en la tele y en la radio, y me imagino que cuando el público se engancha con alguno de mis programas, me debe mirar y debe pensar: 'Che, a éste le gusta lo que hace'", cerró.