Guido Kaczka ventiló lo que nadie sabía de su vida: "Sufrís"

Guido Kaczka decidió exponer un detalle sobre su vida privada que el mundo del espectáculo y la TV argentina desconocía. El descargo íntimo del exitoso conductor de Los 8 Escalones, programa emitido por El Trece.

Guido Kaczka decidió ventilar un detalle completamente desconocido de su vida privada. El conductor de Los 8 Escalones, ciclo de gran éxito en el rating de la TV argentina que se transmite por El Trece, contó cuál es una de sus características más resaltantes a la hora de trabajar y reveló qué es lo que hacer para tratar de mejorar su calidad de vida.

En una extensa entrevista en la que se refirió a cómo sobrelleva la pelea por el rating de la TV, y conducir el programa con más audiencia de El Trece, Kaczka fue consultado si es muy autoexigente. Y curiosamente, manifestó: "Sí, soy exigente y trabajo bastante en terapia para tolerar más los errores".

"En definitiva, un poco tarde, pero te vas dando cuenta que le vas a pifiar, y si sufrís tanto por eso, perdés; hay que preocuparse por las cosas que valen la pena, no ponerse tan mal por los errores", agregó Guido, en diálogo con Infobae.

Asimismo, el presentador de 45 años que comenzó su carrera como actor y luego se convirtió en conductor y productor dejó en claro que nunca descansa. "No. Pienso todo el tiempo en mi trabajo, pero porque me gusta. Siempre dependemos de algo, y a mí el trabajo me hace mejor la vida, no tengo un problema en disfrutar de eso".

Guido Kaczka, conductor del exitoso ciclo de Los 8 Escalones por El Trece.

Pese a que es consciente de que es necesario tomarse vacaciones, Guido Kaczka resaltó: "Me gustan las vacaciones, pero no me gustaría estar mucho tiempo sin hacer lo que lo que es mi hobbie, además de mi laburo. Yo disfruto realmente cuando estoy en la tele y en la radio, y me imagino que cuando el público se engancha con alguno de mis programas, me debe mirar y debe pensar: 'Che, a éste le gusta lo que hace'".

Qué piensa Guido Kaczka del formato de Los 8 Escalones

Consultado sobre la forma en la que lleva a cabo Los 8 Escalones, programa que comenzó a conducir por El Trece en 2014, Guido Kaczka señaló que el programa suele mantener la misma esencia, aunque también indicó que siempre suele agregarle nuevas secciones o momentos para adaptarlo y renovarlo: "Escalones tiene esa particularidad. Es un programa clásico, con una estructura que uno conoce de memoria. Sin embargo, cada programa es muy distinto".

En tanto, el conductor resaltó que, pese al éxito, no suele seguir un libreto: "En ningún momento pienso que ya está o que más o menos lo tengo". Y agregó: "En la radio me pasa lo mismo. Me parece que no hay fórmulas, pero digamos que esto puede ser acercarse un poco a la idea. Como fórmula, uno puede decir que no hay fórmulas y se trata de estar buscando todo el tiempo".

El pánico de Guido Kaczka con una participante de Los 8 Escalones

Guido Kaczka se mostró preocupado durante la edición de Los 8 Escalones que tuvo lugar el pasado martes 9 de mayo. Al principio del ciclo de entretenimiento, que actualmente otorga 3 millones de pesos para cada ganador, Estefania le contó a Guido por qué llevó un amuleto a Los 8 Escalones. "Es una de mis muñecas, la colecciono. La traje para que me dé suerte. Este se llama Orión", relató. Y agregó: "Colecciono todo tipo de muñecas, pero estas son mis favoritas. No hice conteo la última vez, pero debo tener más de sesenta. Es como una especie de dragón".

Con el correr del programa, cuando la participante se encontraba en el séptimo escalón, el presentador le hizo una pregunta sobre el juego: "¿Qué nombre se le da al proceso por el cual se agrega hidrógeno al aceite vegetal para convertirlo en una sustancia más sólida y estable a temperatura ambiente?". "Hidrogenación", contestó la mujer. Sin embargo, y rápidamente, anunció: "Perdón Guido, pero estoy hecha un chacinado. Con los nervios tengo un revuelto de vísceras y sangre".

