La experiencia mística en Los 8 Escalones que descolocó a Guido Kaczka: "Tocando"

Una participante de Los 8 Escalones contó cómo fue la experiencia mística que presenció antes de ganar los 3 millones de pesos y dejó completamente en shock a Guido Kaczka.

En Los 8 Escalones se vivió una situación completamente impactante. Una participante contó cómo fue la experiencia mística que tuvo antes de ganar los 3 millones de pesos del premio que otorga el programa de El Trece y dejó impactado a Guido Kaczka.

Durante la transmisión que tuvo lugar el pasado jueves 18 de mayo, una concursante llamada Teresa mostró una baraja Lenormand, conformada por 36 cartas que se utilizan para predecir el futuro, y contó que suele realizarle consultas "casi todo el tiempo" sobre eventos que puedan llegar a suceder.

En instancias de la final, Teresa comenzó a tocar las cartas, por lo que el conductor de Los 8 Escalones le consultó: "Teresa, ¿qué pasa?". "Nada, estoy tocando las cartas, para que me den suerte". Creer o reventar, la mujer logró ganar los 3 millones de pesos.

Guido Kaczka quedó conmocionado con la esotérica experiencia de una participante de Los 8 Escalones.

En medio de la alegría y emoción por el triunfo, Teresa le confesó a Kaczka qué fue lo que le sucedió antes de asistir al programa: "Cuando venía acá, en las cartas salía que iba a aparecer en la tele. Y antes de venir acá, me salía que iba a ganar. No lo puedo creer".

El presentador tomó las cartas y se las llevó al jurado. "Tomá este mazo, tomá este mazo entonces...". Y luego le consultó a la concursante: "Por favor, felicitaciones. No sé si se lo vas a preguntar al mazo o me lo vas a decir vos... "¿volvés por los 6 millones?". "Vuelvo por más... esto va a dedicado para mi marido que me dijo 'vas a quedarte en el primer escalón' y le dije 'vamos a ver'", sostuvo la mujer, todavía emocionada por la obtención del premio.

Guido Kaczka apuró a Adrián Suar por la crisis en El Trece

Se sabe que el canal enfrenta fuertes problemas económicos debido a la caída del rating, por lo que los productores implementaron diferentes estrategias para levantarlo, como cambios en grillas. En este contexto, Kaczka insinuó que no la estaría pasando del todo bien dentro del canal.

Los 8 Escalones del Millón (El Trece), el programa conducido por Kaczka, genera un alto número de rating. Sin embargo, los recientes cambios que Suar hizo en la programación afectaron un poco al rendimiento del programa. Ahora, Los 8 Escalones pasó a estar a las 21.30 horas y dura 1 hora y 45 minutos y, desde entonces, Masterchef (Telefe) lo supera por algunos puntos.

Ante esta situación, Guido dio a entender que no estaría pasando por el mejor momento profesional. "Hay momentos donde sentí más claramente que tenía un estilo, pero ese estilo es insistir mucho con algo. A veces puede estar bien, a veces puede estar mal, pero insistir es un valor en sí mismo; ser tenaz y seguirla más allá del momento", reflexionó, en diálogo con Infobae.

Además, insinuó que sufre muchas presiones dentro del canal, a pesar de que su programa lidera el rating. "También es cierto que lo que es bueno también es una mochila, porque repetirse sería dejar de tener ese estilo. De hecho, cuando lo encontraste es porque estabas probando, exponiéndote, equivocándote. La única manera que vas aprendiendo es errando", sumó.

Y cerró diciendo que la particularidades de Los 8 Escalones tiene esa particularidad es que "es un programa clásico, con una estructura que uno conoce de memoria". "Sin embargo, cada programa es muy distinto. Y en ningún momento pienso que ya está, o que más o menos lo tengo", concluyó.