Guido Kaczka dejó sin palabras a Adrián Suar con la noticia más esperada por El Trece

El conductor de Los 8 Escalones del Millón le dio una nueva alegría a Adrián Suar, en medio de la lucha por el rating.

Guido Kaczka, uno de los conductores más reconocidos del país, sorprendió a El Trece con una inesperada noticia, en medio de la lucha de Adrián Suar por levantar el rating del canal.

Se sabe que la rivalidad entre El Trece y Telefe está más marcada que nunca, especialmente porque con el éxito de Gran Hermano (Telefe), el canal de las tres pelotitas arrasa todas las noches. Recientemente, Kaczka tuvo un gran logro que le dio un respiro de alivio a El Trece.

El lunes 27 de febrero por la noche, Los 8 Escalones del Millón (El Trece), el programa de preguntas y respuestas conducido por Guido, alcanzó los 9.6 puntos de rating, un número considerablemente alto comparado con los números que venían haciendo en el canal.



Como era de esperarse, Gran Hermano se consagró como el más visto de la noche, lo cual volvió a posicionar a Telefe en la cima. Más allá de esto, Kaczka le dio una gran alegría al canal. Invasores de la TV (América TV) llegó a los 1.3 puntos, seguido por La Hora Exacta (El Nueve), que obtuvo 0.9 puntos. Por último, Festival País (TV Pública) llegó a los 0.5 puntos.

La interna entre Guido Kaczka y Carmen Barbieri

Recientemente, se dio a conocer que Kackza y Carmen Barbieri, panelista de Los 8 Escalones, tuvieron un cruce en privado. Según contó Marina Calabró en Lanata Sin Filtro, el conductor estaría "un poco fastidiado con Carmen Barbieri porque hay algunos faltazos de ella". La periodista agregó que algunas faltas de Carmen fueron justificadas "por cuestiones médicas", pero que muchas otras no.

"Por otro lado, me decían que esta semana les dijo: 'Me quedo toda la semana en Mar del Plata porque necesito descansar'. Y Guido es obsesivo del laburo y esto medio que lo vive como desinterés", sumó Calabró. Además, se dice que a Kaczka no le habría gustado que Barbieri haya quedado en el centro de las miradas por el escándalo mediático de Fede Bal, su hijo, quien le fue infiel a su expareja Sofía Aldrey.

Según explicó la periodista, Guido "la ve muy repetida en los programas, como que en medio del Fedegate, todos le ponen el micrófono y Guido la ve en cadena nacional y el que le garpa es él", concluyó Calabró. Por esta razón, el panel de Los 8 Escalones sufrió varias modificaciones, con la renuncia de Martín Liberman, y se dice que Kaczka sigue en busca de nuevos panelistas.