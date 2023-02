Gran Hermano: un nuevo familiar quedó eliminado y definió la placa final para el liderazgo semanal

El público volvió a elegir y otro familiar dejó el reality. Ahora, la placa final quedó definida y el líder se conocerá el martes.

A una semana de que hayan ingresado los familiares a la casa de Gran Hermano, un nuevo pariente abandonó la casa y definió la placa para el mano a mano del martes. A partir de esta salida, dos participantes se perfilaron como finalistas para ganar la prueba del líder y todo depende del familiar que menos votos negativos obtenga.

Luego de la salida de Camila, la hermana de Julieta Poggio, el público tuvo que definir entre Gladys, la mamá de "La Tora", Rodo, el papá de Nacho, y Valentina, la hermana de de Marcos. Los últimos dos que quedaron en carrera son quienes competirán en un mano a mano para definir al líder de la semana y, además, se convertirán en los ganadores de dos motos.

Este lunes 27 de febrero, Santiago del Moro ingresó a la casa para anunciar que Valentina era la primera salvada y, por lo tanto, la primera finalista en el desafío del líder. Cabe recordar que, más allá de la definición del martes, el resto de los familiares abandonarán la casa ese mismo día y el miércoles se retomará la competencia habitual con las nominación.

Finalmente el conductor ingresó a la casa para anunciar que Galdys debía abandonar la casa. Por este motivo, quienes quedaron dentro de la casa son los familiares de Marcos y Nacho, los dos participantes más fuertes del reality.

El polémico gesto de Marcos con su hermana que decepcionó en Gran Hermano: "No resuelto"

Luego de que Valentina, la hermana de Marcos Ginocchio, estuviera al borde de la eliminación de la casa de Gran Hermano, los hermanos volvieron a ser tendencia en redes por un polémico clip que se viralizó. En el mismo, el vínculo de los hermanos no parece ser tan fuerte como muestran en televisión.

El video recorrió las redes sociales a tal punto que lo terminaron analizando en A la Barbarossa, ciclo que conduce Georgina Barbarossa en Telefe. Precisamente, en el clip se puede ver como Marcos se limpia la cara luego de que su hermana le diera un beso, justo antes de conocer si ella quedaba o no eliminada de la casa.

"Miren las imágenes. Hay algo no resuelto en esa relación de hermanos. Algún especialista en señas te lo analiza como un problema de algo que no se ha resuelto entre ellos. Muy buena gente, pero no lo tienen resuelto", empezó por decir Paulo Kablan sobre la situación. Sin embargo, hubo quienes no estuvieron de acuerdo con este análisis.

En este marco, Analía Franchín aseguró que su hijo hacía exactamente lo mismo y Gastón Trezeguet sumó: “Es como cuando viene tu tía Tota, que ya tiene los labios caídos, y cuando te va un beso te moja. ¡Es un asco!”. Por último, Nancy Pazos opinó: "Lo que le pasó a Marcos es que pensó que le había dejado la marca de rouge y se la sacó".