Se le escapó: Intrusos reveló quién filtra información sobre Fede Bal y Sofía Aldrey

Ocurrió una situación en América TV que delató a la persona que filtra todos los detalles sobre el escándalo mediático entre Fede Bal y Sofía Aldrey.

Las infidelidades de Fede Bal con Sofía Aldrey que derivaron en su separación fue el tema candente que recorrió el mundo del espectáculo. En este contexto, ocurrió una situación al aire en Intrusos por América TV que dejó expuesta a la persona que se encargó de filtrar todos los detalles sobre el escándalo.

"Dice que se llevó una alfombra blanca que había comprado Carmen, vació toda la casa con los artículos de limpieza, se llevó todo lo que había en la heladera, sábanas, toallas, rompió dos naves de Legos y si no me equivoco creo que una se la regaló Carmen", reveló Pampito, uno de los panelistas del programa que conduce Flor de la V. "Acolchados, se llevó una mesa, el tender", agregó.

Virginia Gallardo lo interrumpió para acotar otro detalle de las cosas que se llevó Sofía Aldrey de la casa en la que vivía con Fede Bal. "Todas esas cosas eran de Sofía", explicó la panelista. Pampito se mostró sorprendido por la información revelada y sin querer, se le escapó al aire quién era la persona que le filtró todo lo referido a esta separación.

"Pero dice Carmen que las pagó... ¡No! ¡No dice Carmen!", dijo retractándose, y dejando entrever que la mediática y madre de Fede Bal es quien estuvo detrás de estos detalles. El video sobre este momento fue capturado por un usuario de Twitter y se volvió viral.

Fede Bal rompió el silencio por la polémica de la infidelidad: "No es mi forma"

Fede Bal rompió el silencio y habló luego de que se filtrara su serie de infidelidades a su exnovia, Sofía Aldrey. El actor se refirió a la polémica que protagoniza hace algunos días y que cada vez involucra a más personas y genera más problemáticas dentro del mundo de la farándula.

Actualmente, el hijo de Carmen Barbieri se encuentra instalado en la ciudad de Carlos Paz para realizar las últimas semanas de su obra de teatro Kinky Boots en la temporada de verano 2023. Sin embargo, debido a la gran repercusión que tuvo el escándalo, en donde se filtraron varios chats de sus reiteradas infidelidades a su novia, el actor decidió hablar sobre el tema.

Interceptado por el móvil de LAM, Bal se refirió a la polémica antes de ingresar al teatro y aseguró que prefiere "no hablar del tema". Sin embargo, cuando fue consultado por los chats, no desmintió la información que se filtró tanto por Yanina Latorre como en Intrusos.

"No voy a hablar. Elijo no hablar en este momento, entiendo tu trabajo y lo respeto. Pero prefiero no hablar del tema, saben que no es mi forma y suelo hablar, pero esta vez prefiero no hacerlo”, se limitó a decir el hijo de Carmen Barbieri en diálogo con el notero de LAM. Sin embargo, aseguró que "más tarde" si hablaría.