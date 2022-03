Grave denuncia de Lizy Tagliani contra su exnovio: "No doy más"

La conductora rompió el silencio y contó toda su verdad tras la separación. Lizy Tagliani habló luego de romper su vínculo amoroso con Leo Alturria.

Lizy Tagliani se separó de Leo Alturria en los últimos días y mucho se habló sobre la tristeza de la conductora de Telefe. Justamente, en las últimas horas fue la protagonista quien se expresó en Socios del Espectáculo con palabras contundentes y que dejan expuesto a su expareja. "Voy a contar toda mi verdad", aseguró.

“Por la memoria de mi mamá no quiero hablar más del tema, pero si algún día voy a un programa voy a contar toda mi verdad. Y si está él en el programa, mejor para poder decírselo en la cara”, exclamó Lizy Tagliani, en una charla que tuvo con la periodista Paula Varela. La periodista agregó información sobre el mal momento que vive la protagonista y filtró palabras que dejaron en evidencia el preocupante momento que atraviesa.

“Lizy me había dicho ‘hay cosas que me han dicho, pero que ahora voy a averiguar’. Quizás tiene que ver con Eugenia”, explicó Paula Varela, aludiendo a la nueva pareja que Leo Alturria tendría tras separarse de la conductora de Trato Hecho. En medio de los rumores, la periodista agregó: "Hablé con Lizy después de todo lo que fue sucediendo, minuto a minuto. Me dijo ‘te juro, Pau, que no doy más. ¿Cómo una persona dice una cosa conmigo y es otra cosa en la tele?”.

Cinthia Fernández se cruzó en vivo con Leo Alturria

Lizy Tagliani y su expareja, Leo Alturria, están protagonizando un escándalo mediático tras su separación. Todo comenzó cuando salió a la luz que Leo le daba falsas esperanzas de recomponer su relación mientras, paralelamente, salía con una joven llamada Antonella. Inmediatamente, Alturria se ganó no solo el odio de los seguidores de la conductora sino también de los periodistas de espectáculos que trataron el tema, como Cinthia Fernández, panelista de Momento D (El Trece).

Desde el día uno, Lizy expresó su cariño y respeto hacia Leo e incluso lo protegió pidiéndoles a sus seguidores que no lo agredieran. En cambio, él la atacó y expuso varias intimidades de su relación. Lo mismo hizo con Antonella: cuando la joven salió a aclarar las cosas públicamente, la trató mal y le echó la culpa de toda la situación. Mientras Lizy y Antonella quedaron totalmente expuestas, Leo no se hizo cargo del tema e incluso esquivó varias entrevistas con periodistas. Cinthia no pudo soportar la indignación y, cuando tuvo la oportunidad, explotó contra el mediático.

“Ay, ¿conmigo no querés hablar? Porque hablás en todos lados… no te cuesta nada dar una nota. ¿Por qué no tomás un perfil bajo para no lastimar a Lizy? Vos y tu novia, tu amigovia o lo que sea, si respetás a esa persona”, lo enfrentó la panelista. En su defensa, el ex de Lizy dijo que siempre había mantenido “un perfil bajo” y Cinthia soltó una risa irónica. “No, bueno. Jajajaja, me río sola, perdón. ¿Y por qué publicás todo en Instagram, donde te ve todo el mundo haciéndola quedar mal o como que te metió los cuernos? ¿Por qué no la respetás?”, lo interrogó.