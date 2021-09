Grave denuncia de Karina "La Princesita" contra su plomero: "Es verdad"

La cantante reveló un episodio lamentable que le tocó vivir hace pocos meses. Karina "La Princesita" y el relato que salpica la imagen de su plomero.

En las últimas horas, Karina "La Princesita" realizó una sorpresiva y grave denuncia contra el plomero que arregló un desperfecto de su casa en el mes de julio. Según lo expresado por la cantante en Ciudad Magazine, este profesional fue el autor de un hecho inadmisible para la integridad de su hogar.

Dialogando con Lizardo Ponce y Lourdes Sánchez, fue el instagramer quien comenzó diciéndole a "La Princesita": "Para mí, vos sí te destacas siempre, sos muy talentosa. Y para mí, la experiencia que tenés se nota acá en la pista, y el cariño de la gente también”. En ese momento, su compañera de piso agregó un comentario que le dio el pie a la entrevistada: "Y una artista no tiene techo, Karina”.

“Acá voy a mostrar mi techo cómo está, para decir que es verdad que no tengo techo, ¿sabés?", dijo Karina, sorprendiendo a sus interlocutores, y agregó: "¿Quieren que lo muestre? Voy a aprovechar el programa de ustedes para denunciar al plomero. Se me rompió un caño, se me llovía la casa y el plomero me rompió el techo en julio y no lo vino a arreglar".

Para finalizar la entrevista, Karina "La Princesita" apuntó con su cámara del celular al techo de la cocina, en donde tiene el desperfecto ocasionado por la ausenciad el plomero. De forma desopilante, la cantante remató: "Escuchame, cierro la nota así, dándole la razón. Es verdad, no tengo techo”.

El grave episodio de violencia que vivió Karina La Princesita: "Me pegaron"

La cantante Karina "La Princesita" causó conmoción en una reciente reportaje, cuando reveló los duros momentos que atravesó en sus comienzos en la música. En su descargo, la intérprete de Corazón Mentiroso dio a conocer hostiles situaciones que debió enfrentar cuando era nueva en el ambiente y muchos querían pasar por encima de sus decisiones.

“Siendo mamá, yo quería dejar en el hotel a mi hija con la abuela y de ahí a trabajar y tal vez me decían ‘no llegamos vas con tu hija’. Hemos llegado a pelear al punto de que me peguen un cachetazo, insultos y tener que pelearme como hombre para ser respetada, en una camioneta llena de hombres y nadie saltaba por mí”, expresó Karina en referencia al machismo que se vivía -y aún se vive- en la industria musical en general y en la movida tropical en particular.

“Yo me enfrentaba cara a cara y se hacía lo que pedía, que era al menos trabajar con seguridad para mi hija”, continuó la voz de Fuera y así evidenció una desigualdad que han vivido la gran mayoría de sus colegas mujeres. En cada relato de músicas que se han forjado un camino en la industria, siempre aparecen experiencias desagradables que debieron superar por el hecho de ser mujeres.