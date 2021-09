Grave denuncia de Esmeralda Mitre contra Macri: "Lo quiso hacer con valijas de guita"

Esmeralda Mitre destrozó a Mauricio Macri durante su visita a Sobredosis de TV, por C5N, y reveló que él quiso quedarse con el diario La Nación cuando "tiró dos portafolios".

Esmeralda Mitre visitó el programa Sobredosis de TV (C5N) y destrozó a Mauricio Macri. “Le quiso comprar el diario (La Nación) a mi padre y le tiró dos portafolios (NdeR: con dinero)”, reveló la hija de Bartolomé Mitre, el tataranieto (fallecido en 2020) de su homónimo expresidente de la Argentina que fundó el mencionado medio el 4 de enero de 1870.

"Mi papá lo sacó carpiendo, él no tenía ningún interés en vender... Mi papá estaría muy contento de ver que yo hoy estoy luchando por lo que nos quieren sacar”, continuó de manera contundente la actriz, Licenciada en Letras y figura mediática de 38 años, quien hace algunas semanas también indicó que Macri compró una parte de La Nación TV.

Esmeralda Mitre reveló que sufre amenazas por sus críticas a Macri

Luego de un informe que repasó sus cuestionamientos y sus fuertes revelaciones contra el macrismo, la invitada a Sobredosis de TV remarcó: "No me estoy sintiendo bien, me siento perseguida, tengo amenazas. Estoy con custodia, nunca en mi vida la tuve y ahora sí. Quisieron hacer callar a mis abogados, coimearlos".

"Es conmigo porque soy la que habla y estoy denunciando. Ahora, un juez metió una cautelar para que podamos acceder a la documentación y ver el tema de las acciones", detalló Esmeralda Mitre.

Luego de haber señalado que "es algo muy tremendo lo que está pasando", la ex Bailando por un Sueño (El Trece) profundizó: "No es sólo algo que me está pasando a mí y a mis hermanos, que nos están sacando... Es algo que le está pasando al país, que es un escándalo, que se estarían robando las acciones (del diario La Nación)".

Para terminar de lapidar a Macri, Esmeralda Mitre remató: “Él sostiene lo mismo, es increíble, qué más decir... Lo dice su propio hermano (Mariano). Yo tengo que hablar en potencial, pero yo lo estaría sabiendo perfectamente. Estaría siendo un hecho que él y dos personas más pusieron cinco millones de dólares cada uno”.

Esmeralda Mitre destrozó a María Eugenia Vidal

Después de un resumen de las palabras de la primera precandidata a diputada de Juntos en la Ciudad de Buenos Aires, quien opinó que "no es lo mismo fumarse un porro en tu casa en Palermo que en la villa 1-11-14 rodeado de narcos", la exesposa de Darío Lopérfido se preguntó irónicamente: "¿Te funcionan las neuronas?”.

"Las declaraciones de Vidal me parecieron paupérrimas, de una ignorancia, de una falta de empatía con la gente que más necesita...", aseveró ante las consultas de los conductores Elizabeth "Negra" Vernaci y Juan di Natale.

Esmeralda Mitre reveló que votará a Leandro Santoro y hasta cantó la marcha peronista

Con relación a las elecciones legislativas PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) del 12 de septiembre de 2021, "Esme" sorprendió al dar a conocer que en la Ciudad de Buenos Aires va a votar a Leandro Santoro (Frente de Todos) porque "es uno de los políticos más preparados" que vio "en muchísimos años" en la Argentina pese a que en algún momento estuvo "en duda entre él y (Javier) Milei".

"Yo no soy peronista, no soy kirchnerista, y de hecho nunca los voté, pero cambié de parecer. No soy panqueque, cambié de parecer. El kirchnerismo dejó el país mucho mejor de lo que lo dejó Macri", concluyó Esmeralda Mitre, quien sobre el cierre del programa hasta se animó a cantar la marcha peronista.