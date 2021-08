El día que Mirtha Legrand censuró a Esmeralda Mitre por criticar a Larreta: "¡Basta!"

Tras la fulminante crítica de Esmeralda Mitre contra el macrismo, se reflotó un video del día que Mirtha Legrand la calló por querer cuestionar a Horacio Rodríguez Larreta en vivo.

Esmeralda Mitre volvió a dar que hablar con picantísimas declaraciones contra La Nación +, canal de TV que fue comprado por Mauricio Macri y que ha tomado una violenta postura tan macrista como así también antikirchnerista. Tras su explosivo testimonio, se reflotó un video del día que Mirtha Legrand la censuró en un programa por haber criticado a Horacio Rodríguez Larreta en la mesaza de El Trece.

En un programa emitido en 2019, la hija del ex director del diario La Nación, Mirtha y Larreta compartieron una cena que terminó con un clima muy tenso. "Esta semana posicionaron al teatro Colón como el mejor teatro del mundo", manifestó el jefe de gobierno porteño. Por su parte, la conductora lo celebró: "Fue elegido como el más importante del mundo".

Esmeralda Mitre interrumpió y apuntó contra el político macrista: "Quiero decir humanamente que nosotros nos sentimos muy traicionados por vos". "¿En qué sentido?", le consultó Larreta. La actriz no quiso dar explicaciones durante el programa y resaltó: "No importa". Fue entonces cuando la presentadora intervino en la charla para callar a la mujer y defender al hombre: "Ay Esmeralda, son todos reproches para todo el mundo. Basta, Esmeralda, ¡basta, querida!". Y se desató un cruce de palabras muy picante...

Esmeralda Mitre: "Me sentí traicionada".

Mirtha Legrand intervino y apuntó contra Esmeralda: "No se vive de reproches".

Larreta: "¿Por qué?".

Mirtha Legrand apuró a Esmeralda Mitre y le indicó: "Decilo, dígalo, dígalo".

Esmeralda Mitre: "Fue como duro... no necesito decirlo, por ahí... a veces decir cosas, duele".

Mirtha Legrand: "Ay, ¡Dios mío!".

Esmeralda Mitre, consciente de que Mirtha Legrand no la dejaba responder, manifestó: "Me parece que... bueno, ¿paro de hablar?".

Larreta: "Pero dejame...".

Mirtha Legrand interrumpió al jefe de gobierno porteño y le marcó: "No, no, no, ya está...".

Esmeralda Mitre reveló una fuerte interna en el macrismo: Larreta y Vidal vs. Macri

Por otro lado, Esmeralda Mitre aseguró que hay una fuerte interna dentro de Juntos por el Cambio porque, incluso, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal traicionaron a Mauricio Macri. "Me parece que estarían utilizando un medio para hacer campaña. De todas maneras, creo que el PRO traicionó a Macri y lo dejó un poco de lado", añadió y, asimismo, añadió: "Antes de que me entere de todo esto me había desencantado. Estaba casada con Darío Lopérfido y estuvimos adentro del partido y vimos cosas muy graves. Son gente sin calle, sin poder. La política no se aprende de un minuto a otro, no entienden de política, no saben hacerlo".

Asimismo, con respecto a eso añadió que tanto "Horacío Rodríguez y María Eugenia Vidal lo quieren a Macri. Yo lo voté al PRO y ahora no los voté nunca más. No voto más al PRO". Finalmente, sobre Vidal disparó: "Yo quiero saber cómo una política que vivía en Morón, que se habría separado y habría tenido muchísimos casos de corrupción, hizo para vivir en 3 años en uno de los barrios más caros de la Argentina y con un sueldo estatal. Yo estuve casada con un funcionario político y no tenía un departamento. No es así la vida".

Esmeralda Mitre admitió que Mauricio Macri compró una parte de La Nación

En diálogo con Radio con Vos, Esmeralda Mitre reconoció que Macri "habría pagado 15 millones de dólares y así beneficiarse" de una deuda que mantienen los Saguier, popes de la empresa, quienes en total deben compromisos por 50 millones de dólares. Por otra parte, el periodista Roberto Navarro sostuvo en El Destape Radio que el expresidente "vuelve locos todo el día a los gerentes de contenidos y que lo llama 20 veces por día". "A algunos productores ejecutivos les habla y los mensajea él, mientras que a los conductores les habla por cucaracha, directamente. A Majul directamente lo maneja por control remoto", lanzó.