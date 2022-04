Grave denuncia contra Roberto Pettinato: “Le tocó los pechos y ella le dio una cachetada”

Tras sus múltiples denuncias por acoso y maltrato, salió a la luz un nuevo testimonio contra Roberto Pettinato.

Roberto Pettinato fue denunciado por varias compañeras de trabajo por acoso y maltrato. Tras múltiples testimonios de excolegas, Ángel de Brito, conductor de Los Ángeles de la Mañana (LAM), reveló que Romina Pereiro, expareja de Jorge Rial, también sufrió este tipo de maltratos por parte del conductor.

Romina nunca se animó a contarlo públicamente, aunque en su momento lo charló con “La Chipi”, esposa de Dady Brieva, quien también había sufrido acoso por parte de Pettinato. Además de Romina y “La Chipi”, otras mujeres del medio que denunciaron al exconductor de Duro de Domar fueron Julieta Ortega, Ernestina Pais, Karina Mazzocco, Fernanda Iglesias, Fiorella Sargenti, Úrsula Vargues y “Señorita Bimbo”, entre muchas otras. De Brito volvió a tocar el tema y detalló cómo fue el caso de Romina.

“Durante una grabación, a Romina le tocó los pechos y ella le dio una cachetada”, declaró De Brito. Este testimonio le llegó a través de una productora de Petti en Vivo, quien fue testigo de todas estas situaciones. “Volvía loca a todas las chicas que se le cruzaban. A Romina la volvió loca mucho tiempo y la vez que la tocó, fue el detonante. Ella terminó abandonando el programa”, continuó.

Pese a todo esto, la exesposa de Jorge Rial jamás se pronunció al respecto. “Ahí veíamos un montón de testimonios distintos, de distintas épocas. Nadie abrió la boca, y esto pasa en un montón de lugares”, aclaró el conductor. “La Chipi”, quien estuvo presente en el piso de LAM, detalló en primera persona cómo fue el acoso que ella vivió con Pettinato cuando era bailarina en su programa.

El testimonio de “La Chipi” sobre el acoso que sufrió por parte de Roberto Pettinato

En aquel entonces, “La Chipi” no pudo confrontar a Roberto y fue la coreógrafa quien alzó la voz por ella. “Ella fue la única que fue a hablar para que me deje de molestar. Me dijo: él siente mucho placer de viéndote llorar, así que tratá de que no te vea llorar”, recordó.

“Yo era bailarina en ese momento, lo esquivaba. Quería tener el menor contacto posible con él, estaba atenta de no cruzármelo de ninguna forma y él buscaba la forma de cruzarme. Estábamos ensayando y se metía en plena coreografía, no le importaba nada”, continuó. “La Chipi” tampoco se lo había contado a nadie y se animó a confesárselo a Pereiro durante una cena. Inmediatamente después, se lo contaron a sus respectivos esposos, Rial y Dady.