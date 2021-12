Grave denuncia contra Anabela Ascar por la muerte de Ricardo García: "Tenía paspaduras"

Luis Ventura hizo fuertes revelaciones sobre la situación de Anabela Ascar, tras hablar con la hija del dueño de Crónica TV.

El periodista Luis Ventura se refirió al conflicto de Anabela Ascar con María Elena García, hija de Héctor Ricardo García, con quien el panelista entabló mensajes de chat y logró sacar exclusivos datos sobre la situación. En su descargo, el comunicador dejó entrever que una de las hipótesis de la hija del histórico fundador director de Crónica es que Ascar no habría cuidado a su padre como era requerido.

"Como no queda claro de qué murió García, mandan a un médico que certificara de alguna manera lo que querían que pusieran. Se murió de un dolor de cabeza. ¿Por qué digo esto? Porque, a lo mejor, el estado de lo que le produjo la muerte involucraba a quien lo tenía que cuidar: si tomaba la medicina, si tenía paspaduras, si estaba bien tratado", informó el periodista, sobre una de las suposiciones que se hacen alrededor de la muerte del empresario.

"Llamó a un médico que no estaba autorizado a dar un certificado de defunción. El dato me lo dieron en Lázaro Costa. ¿Tanto amor y no pagás ni el nicho? No mames, como dicen los mexicanos. Ahora el nicho está a nombre mío y pago el cementerio", expresa la hija de García en sus chats con Luis Ventura, sobre su indignación con Anabela Ascar, a quien también criticó por haber dejado la casa donde convivió con su padre vacía: "No dejó ni una cuchara, ni un colador".

Así se dio el desalojo de Anabela Ascar de la mansión donde vivió los últimos años

En Intrusos, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich informaron sobre cómo fue que la conductora de Crónica TV debió abandonar la casa de Héctor Ricardo García: "Anabela perdió la batalla legal por la casa, donde estaba atrincherada hace dos años. Según información exclusiva, la hija de Ricardo tomó finalmente posesión de esa casona, desalojando así a Ascar", enunció Lussich y su compañero sumó: "El 28 de junio de 2021 se cumplió ese plazo, ahora la Justicia ya dictaminó. Por lo que sabemos, la familia de García lo vive como un triunfo fuerte".

Ascar habría solicitado una compensación económica de 25 mil dólares por el desalojo, que tampoco pudo darse, ya que García reconoció como heredera solo a su hija. "Nos dicen que se puede percibir el deterioro generado en estos años. Además nos cuentan que la veían salir por el barrio a pasear a los perros y que más de una vez utilizó pelucas para que no la reconozcan", expresó el notero del programa, por su parte.