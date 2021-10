Grave acusación de Jimena Barón contra Ángel de Brito: "No es así"

Jimena Barón desmintió de forma contundente a Ángel de Brito, que había dado una información sobre su hijo Momo y la posibilidad de bailar en La Academia.

Ángel de Brito había brindado la versión de que Daniel Osvaldo no había autorizado a su hijo Morrison Momo Osvaldo a participar de un baile de La Academia con Lizardo Ponce pero fue la misma Jimena Barón quien desmintió tal información en vivo. "No es así lo que están diciendo", cortó en seco la jurado de Showmatch al cronista de Los Ángeles de la Mañana cuando el periodista quiso hablar del tema.

Este martes, Ángel de Brito contó en LAM que Daniel Osvaldo no autorizó a Momo para que bailara en La Academia por el ritmo con niños. "Lizardo (Ponce) quería bailar con Momo, el hijo de Jimena Barón, y para que baile un menor tiene que tener autorización de los dos padres", comenzó revelando el conductor en las últimas horas. "Jimena no quiere conflicto con Osvaldo, más de los que ya tuvo, pero lo que contamos me lo contó la producción de Showmatch, que querían que baile. Ella quiso la autorización y parece que no llegó, clavó el visto y ni contestó, en realidad hace mucho que no se ocupa de su hijo", detalló el periodista, muy confiado de su información.

Con esta novedad en su poder, el cronista de LAM habló con Jimena Barón y le preguntó por su opinión, pero se encontró con una respuesta que no esperaba: "No. No es así lo que están diciendo". Entonces, Santiago Riva Roy insistió retrucando que tenían la información de que Momo iba a bailar. "No, Momo se lo dijo a Lizardo un día en la casa, pero no, es muy chiquitito", repuso La Cobra, contando también que había sido una broma de su hijo a Lizardo.

Ángel de Brito contó en LAM que Daniel Osvaldo no autorizó a Momo para que bailara en La Academia

"¿Pero existió ese mensaje a Daniel?", volvió a preguntar, empecinado, el cronista de LAM. Visiblemente incómoda, Jimena Barón insistió en su desmentida, dando por cerrado el tema: "No, yo no hablo del papá de Momo. Mi hijo ya está grande y es una decisión que tomé". Pese a las firmes palabras de su colega jurado de La Academia de Showmatch, Ángel de Brito se mantuvo seguro sobre la información que habían dado y confirmó que era cierto lo que contaron sobre la negativa de Osvaldo.

"Lizardo quería bailar con Momo, el hijo de Jimena Barón, pero para poder bailar el menor tenía que tener la autorización de los dos padres y el padre no autorizó. Jimena es amiga de Lizardo... Ella le mandó un mensaje, él le clavó el visto y ni contestó", aseguró el conductor de LAM cuando volvieron al piso tras las declaraciones de Jimena Barón. Lo cierto es que Momo no bailará en el ritmo con los niños en Showmatch.