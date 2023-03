Gran Hermano: por qué los familiares no se fueron y hasta cuándo se quedan

Pese a haber definido el liderazgo de la semana por su simpatía con el público, los parientes invitados se quedarán unos días más en la casa de Gran Hermano. Cuáles son los motivos.

Gran Hermano: por qué los familiares no se fueron y hasta cuándo se quedan.

Este martes 28 de febrero, y luego de una semana dentro de la casa de Gran Hermano, los dos familiares finalistas definieron el liderazgo de la semana. Precisamente, Valentina (la hermana de Marcos) y Rodolfo (el papá de Nacho), se sometieron a la decisión del público para otorgarle el beneficio a su pariente. Y aunque todo estaba planeado para que los dos abandonen la casa esa misma noche, la producción de Telefe tomó una rotunda decisión de último momento.

Antes de dar a conocer la definición final, que terminó por coronar a Valentina como la más querida por el público y a Marcos como líder de la semana, Santiago del Moro ingresó a la casa para anunciar un beneficio que le brindaba la producción a los dos familiares que llegaron hasta final.

El conductor contó que, aunque este martes se reveló el líder semanal a través de los parientes y el rol de ellos en la competencia estuviera finalizado, ambos tenían la oportunidad de quedarse hasta el día domingo. Si decidían esto, en la jornada del fin de semana se despedirán tres participantes: los dos familiares y el "hermanito" eliminado por decisión del público.

Sin titubear, Rodolfo anunció que elegía quedarse, pero a Valentina le costó un poco más tomar la decisión ya que tenía varias responsabilidades que cumplir afuera. Finalmente, ambos anunciaron que elegían compartir unos días más con el grupo, pero Del Moro les advirtió que había algunas reglas que debían cumplir si o sí.

Por un lado, los familiares deben continuar con las normas generales de la casa que hacen especial hincapié en no brindar ningún tipo de información del exterior que pueda modificar el juego de los participantes. Sin embargo, Del Moro también les hizo un pedido especial: como la competencia reanudará su ritmo habitual, tanto Rodolfo como Valentina no podrán estar dentro de la casa en la velada del miércoles, cuando los "hermanitos" vayan al confesionario a nominar. Esto se debe a que, de esta manera, la producción se asegura de que no intervengan en los votos de nadie.

Alquilan la casa de Gran Hermano: para qué se usará y quiénes la habitarán

La lujosa casa de Gran Hermano (Telefe) será alquilada cuando termine el reality, cuya fecha estimativa de finalización es el lunes 27 de marzo de 2023. A pocas semanas de la gran final, se supo para qué será utilizada la locación y quiénes entrarán.

En ediciones anteriores del reality, las casas de Gran Hermano fueron demolidas por completo. Esta vez, la producción del canal decidió no desperdiciarla y sacarle provecho: una vez que se apaguen las luces y todos "los hermanitos" estén afuera, la limpiarán, la ordenarán y la dejarán en las mejores condiciones para alquilársela a una producción internacional.

Los nuevos inquilinos no serán personas cualquiera, sino que Telefe se la rentará a Gran Hermano Chile. De esta manera, los participantes del país limítrofe pasarán los meses encerrados lejos de su tierra natal y de su conductor. Según informaron en LAM (América TV), el conductor de la edición chilena "no va a estar el estudio desde el que sale Santiago del Moro". "Acá, el participante eliminado se toma un avión y al otro día va a estar en el estudio", amplió el cronista Santiago Sposato.

La ventaja de esta casa de Gran Hermano es que es la más grande de todas las ediciones de América Latina. La propiedad, ubicada en la localidad de Martínez, fue construida especialmente para esta edición y cuenta con 800 metros cuadrados, un enorme jardín, piscina, parrilla, máquinas para hacer ejercicio, sauna y electrodomésticos de alta tecnología. Además, también tiene la Arena y el SUM, dos espacios que no existen en otras ediciones.

"La producción y el diseño son de primera. Esta puesta no existe en ningún lado, es inmensa. La pileta es la más grande de todas las casas. Mirá que yo estuve en todas las ediciones y esto no se vio nunca”, había explicado el productor y exparticipante de Gran Hermano, Gastón Trezeguet. La casa será ocupada por "los hermanitos" chilenos desde el invierno hasta la primavera y se rumorea que luego llegará la edición Gran Hermano Argentina 2023/2024.