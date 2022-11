Gran Hermano: la mamá de Holder blanqueó su romance con un popular conductor radial

Gisela Gordillo, la mamá del polémico participante de Gran Hermano Tomás Holder, sorprendió al anunciar que el amor golpeó su puerta.

Gisela Gordillo, la mamá del polémico participante de Gran Hermano (Telefe) Tomás Holder, reapareció en la televisión tras la escandalosa eliminación de su hijo en el reality show y blanqueó el inicio de un romance con el conductor de radio Ulises Jaitt. "Es lindo, es muy caballero", remarcó la mujer, ruborizada.

En un móvil para Intrusos (América TV), Gisela dialogó con Florencia de la V y su equipo sobre la llegada de Ulises a su vida y contó cómo fue el primer encuentro: "Él me envió un WhatsApp hace diez días y yo no sabía quien era, pensé que era un paciente mío. Me dice 'soy Ulises Jaitt' y yo le pregunté si tenía turno a la mañana o a la tarde. Luego me explicó que tenía un programa de radio y que era el hermano de Natacha (Jaitt)".

"Me pareció muy correcto, me dijo 'cuando vengas para Buenos Aires me avisas y vamos a tomar algo'. Justo tenía ganas de venir a visitar a mi hijo porque hacia un montón que no lo veía. Así que vine y le mandé un mensajito", sumó la mujer a la par que Flor de la V celebró la entrega de Jaitt. Seria, la mamá de Holder remarcó que ella "tiene ganas de conocer a alguien, no de boludear" y que Ulises "le pareció un chico muy ubicado". "Aparte, es una bomba", destacó.

La propuesta de Ulises Jaitt a la mamá de Holder

Una de las panelistas del magazine de América TV indicó que pudo hablar con Ulises y enunció el mensaje amoroso que le dejo para Gisela: "Me dijo que vos eras una mujer muy linda, muy sexy y que él de ninguna manera se quería perder la oportunidad de conocerte. Y por eso te invito a su casa, directamente". Ruborizada por la situación, la mujer señaló: "Le dije que iba a parar en un hotel y él me dijo 'para en mi casa'".

"Me dijo que la pasó muy bien todo el fin de semana, que fueron a comer y que él apuesta a que esto continúe", pinchó la panelista, a la espera de que Gisela mordiese el anzuelo y lanzase un título sobre el despertar de su amorío. Cauta, la madre de Holder optó por repetir las virtudes del nuevo pretendiente: "Es lindo, es muy caballero. Es un chico muy atento".