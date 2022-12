Gran Hermano: el repudiable comentario de Alfa sobre "las mujeres menopáusicas"

Alfa volvió a generar polémica en la casa de Gran Hermano: en esta oportunidad lanzó un polémico comentario sobre las mujeres que entran en la menopausia.

Walter "Alfa" volvió a estar en el ojo de la tormenta por nuevas declaraciones que causaron malestar entre sus compañeras mujeres en Gran Hermano (Telefe). El polémico concursante hizo un comentario sobre "las mujeres menopáusicas" y fue cruzado por Romina Uhrig.

"A una señora de 60 la trato de usted y la ayudo a cruzar la calle", soltó Alfa y desató un torbellino de cruces de parte de Julieta y Romina. "¿Por qué no puede tener 60 años y ser canchera?", retrucó Julieta Poggio, mientras que Romina opinó: "Una señora de 60 años es recontra joven. Tengo amigas de 60 están re bien, mejor que una de 30".

Impulsivo, Alfa disparó: "Ya de por sí la menopausia cambia a las mujeres...". Frenado en seco por Julieta, el veterano mantuvo un tenso cruce con Romina Uhrig. "¡Te estás yendo a la mierda!", sentenció la exdiputada del Frente de Todos. "No me estoy yendo a la mierda. Estoy diciendo lo que creo. No me quieras hacer quedar mal. Estoy hablando que la menopausia cambia el carácter de las mujeres. Esta comprobado científicamente", siguió Alfa en su tecitura.

Descolocada, Romina le respondió: "¡A vos porque te gustan las pendejas!". Tras decir a viva voz que le gustan las mujeres más jóvenes, Alfa intentó desdecirse y terminó aclarando que "las de 34 y 36 no son pendejas".

La preocupante foto de Alfa en Gran Hermano tras la amenaza de muerte: "Desde las 11 que está así"

Las declaraciones de intento de asesinato a Walter "Alfa" que se dieron en Gran Hermano por parte de Thiago, Conejo y Maxi, fueron altamente repudiadas por los fanáticos del reality show de Telefe. En este contexto, se hizo viral en las redes sociales una foto del participante de 60 años que despertó todo tipo de reacciones.

"¿Vos decís que la produ se dará cuenta si mañana amanece flotando? Yo te lo soluciono en un ratito nomás", le había dicho Conejo a Thiago, luego de que éste se haya quejado de la presencia del hombre en la habitación mientras estaba con Daniela. En medio de fuertes suspicacias, la foto de "Alfa" en la pileta sembró la incertidumbre.

"Hablando de sensación, desde las 11 que está así", escribió una usuaria de Twitter con la imagen de "Alfa" flotando en la pileta. Si bien es una simple imagen del participante relajado en el agua, la violenta charla de los jovenes en Gran Hermano fue tan fuerte que impactó de lleno en los televidentes.

"Capaz, yo también le hubiese hecho, ¡ta! (NdeR: gesto de golpe). Encima le pego en la pelada", dijo Thiago. "Ahora en el super, si encuentran un polvito mágico o algo de eso, chau", había añadido Maxi. "Está pésimo el intento de ciber acoso y está penado. Está pésimo el intento de asesinato y también está penado", repudió la periodista de espectáculo Adriana Bravista frente a esta situación.