Gran Hermano: el explosivo comentario de Alfa sobre la "peluca" de Juan

Alfa no se guardó nada al hablar sobre la "peluca" de Juan. Gran Hermano está al rojo vivo y los participantes van mostrando sus verdaderas personalidades.

Gran Hermano continúa su curso tras la salida de Juan Reverdito. Dentro de la casa hay muchas personas que celebraron su salida, principalmente Walter "Alfa" Santiago. Y fue precisamente él quien lanzó un comentario explosivo sobre la cabellera del taxista: afirmó que tiene una "peluca".

Charlando con Julieta, Daniela y Romina en el patio de la casa de Gran Hermano, Alfa se refirió a la larga cabellera de Juan asegurando lo siguiente: "Es como un entretejido. Se le fue para adelante y es todo pelado”. Esto alimentó la teoría de muchos usuarios de las redes sociales, quienes afirman que Reverdito utiliza una "peluca".

“Las trenzas de Juan son como una peluca”, fue uno de los comentarios más destacados de Twitter. Lo cierto es que, de acuerdo a lo manifestado por Alfa, efectivamente el taxista que se fue en la última gala de eliminación utiliza cabello artificial para llevar el look con el que se dio a conocer.

Juan se quebró al hablar tras su salida de Gran Hermano

El pasado domingo 13 de noviembre, Juan Reverdito se convirtió en el cuarto eliminado de Gran Hermano luego de quedar en placa por tres semanas consecutivos. Un día después de irse del reality show y generar gran alegría en las redes sociales, el taxista brindó una entrevista con el debate y se quebró al hablar de su fallida estrategia de juego.

Apenas ingresó al estudio, Juan empezó a recibir preguntas fuertes por parte de los panelistas y se sintió bastante incómodo por los reclamos por su "forma de jugar dentro de la casa". En este marco, el exparticipante admitió: "Evidentemente jugué mal. Fui siempre muy al choque y me equivoqué, estoy muy arrepentido”. Además, siguió: "La gente vio cosas que no le gustaron de mí. Yo no creí que estaba tan mal".

Luego de admitir que "realmente la estaba pasando mal", Juan se quebró en llanto al hablar de su hijo y su decepción por no haber logrado avanzar más tiempo en el juego. "Jugué mal, eso está claro. Pero estoy muy tranquilo de que mi hijo sabe qué tipo de persona soy. No encontré rumbo, me equivoqué, perdí el sueño de mi vida", confesó Reverdito entre lágrimas. Además, añadió: "Pero ya está, ahora lo tomo como un juego. Si vos me decís de volver a entrar mañana, voy y tengo en cuenta todo lo que me están diciendo. Obvio que cambiaría. En pocas horas tiré todo a la basura y no pude revertirlo. No me encontré conmigo mismo".