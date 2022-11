Gran Hermano: a quién le hizo la espontánea Daniela

La participante que tuvo un encuentro amoroso con Thiago fue la ejecutora de la herramienta que permite sumarle más votos en contra a un compañero.

Pasó una semana más en Gran Hermano y los participantes están expectantes por conocer como quedó la placa de nominados, que marcará el inicio de un reñido juego para asegurarse no terminar eliminados el próximo domingo. En este marco se conoció a quién le hizo la espontánea Daniela.

Daniela tuvo una semana intensa en la casa, que terminó con un encuentro de besos y pasión con Thiago, luego de que el participante ganase la prueba del líder. De hecho, se desató una ola de memes y reacciones luego de la viralización de un video que mostró a los participantes dando su consentimiento al "Gran Hermano" para tener relaciones sexuales.

A quién le hizo la espontánea Daniela

Con Santiago Del Moro habiendo revelado que Daniela lanzó la espontánea, se supo quienes fueron los perjudicados: los 3 votos fueron para Nacho y los 2 votos para María Laura.

A diferencia de los votos regulares que los jugadores hacen cada miércoles, en los que le dan 2 puntos uno de sus compañeros y 1 a otro, con la espontánea -que la pueden hacer el primer participante que pida su uso en el confesionario- se puede dar 3 y 2 votos, respectivamente. Y aunque no parece mucho, un solo punto puede hacer la diferencia a la hora de armar una placa de nominados.

La reacción en Twitter tras la espontánea de Daniela