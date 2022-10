Gran Hermano 2022: quién es Julieta Poggi, la participante que fue furor en las redes

Uno de los personajes de Gran Hermano 2022 que despertó más polémica en las redes sociales fue Julieta Poggio, quien en su presentación reconoció ser una persona "egoísta" y les advirtió a sus compañeros que no piensa ni cocinar, ni limpiar, ni lavar los platos.

Si bien uno de los requisitos para participar en esta edición del reality era no ser conocido en las redes sociales, Julieta cuenta con más de 125 mil seguidores en Instagram y actuó en la telenovela Consentidos (2009) y en películas como Papá por un Día (2009) y Hermanitos del Fin del Mundo (2011).

La joven tiene 20 años, es modelo, actriz y profesora de Danza. "Estudié Ballet y Jazz... Pero hoy en día, lo único que quieren bailar las nenas es reggaetón", contó Julieta en el video de su presentación. "Mi lugar en el mundo son las cámaras y el escenario. No hay un fin de semana que no salga, pero solo tomo champagne. Me gusta estar siempre bien arreglada, prolija; soy muy coqueta", agregó.

Y dejó un mensaje muy en claro para sus compañeros sobre su personalidad: "Yo ya les advierto que a mí no me gusta cocinar, no me gusta limpiar, no me gusta lavar los platos... Que de eso se ocupe otro. Soy un poco egoísta, mi mamá siempre me reta por eso. Así que bueno, lo estoy trabajando con la psicóloga. Soy muy sincera, siempre digo la verdad, guste o no. Así que que se la banquen, yo soy así".

Los memes y reacciones en Twitter por la aparición de Julieta en Gran Hermano 2022