Gonzalo Valenzuela reveló lo que nadie sabía de Juana Viale: "Por lejos"

El actor Gonzalo Valenzuela habló de su relación Juana Viale y uno de los momentos más traumáticos que les tocó atravesar como pareja.

El actor Gonzalo Valenzuela se abrió en una entrevista y recordó uno de los momentos más traumáticos de su vida: la muerte de Ringo, su hijo junto a Juana Viale. "Fue una negligencia médica, absolutamente", afirmó el chileno.

En una entrevista al programa De tú a tú, de la televisión de Chile, el actor repasó los años de su matrimonio con la nieta de Mirtha Legrand y el momento del fallecimiento de Ringo, uno de sus hijos. “Con ella tuve lo que toda la vida siempre deseé, tener una familia, volver a tener un núcleo familiar, que fue mi gran carencia porque desde los 20 años nunca más tuve familia. Lo pasamos muy bien, fue mi familia mucho tiempo, y es por lejos la mujer más importante que he tenido en mi vida”, precisó Valenzuela en la nota que fue levantada por el magazine Socios del espectáculo (El Trece), en el segmento "Los Escandalones".

“Cuando pasó lo de Ringo fue durísimo, él fallece en el parto. Nosotros vivíamos lejos, en Del Viso, a unos 40 minutos de Buenos Aires, y fue una negligencia médica, absolutamente. La veía a Juana que estaba metida en la tina con contracciones muy seguidas, y la partera me decía que no fuéramos a la clínica, que podíamos ir mañana, y me mandó a comprar unos remedios, se los di y seguía con las contracciones. Me subí al auto y nos fuimos a Buenos Aires, y llegamos 10 minutos tarde, y ya con tanta contracción la guagüita se había hecho caca adentro... eso es terrible”, agregó el actor apodado "Manguera" sobre la instancia previa al doloroso fallecimiento que lo acompañará para siempre.

Su forma de homenajear a Ringo

En otro tramo de la entrevista con el periodista Martín Cárcamo, Gonzalo comentó que hace poco vio una película con Silvestre, hijo que es fruto de su relación con Juana Viale, como forma de vincularlo con la muerte de Ringo: “Con Silvestre vi una película mexicana El Libro de la Vida, de Guillermo del Toro, y la encontré maravillosa, porque ahí representa la muerte de una manera maravillosa: que mientras uno recuerde a sus muertos, van a estar en un lugar de luz, en un lugar donde ellos van a estar bien. Cuando los olvidas, pasan a ser almas en pena. Por eso es muy importante que estén siempre presentes, y para mí están siempre presentes”. La conductora y el actor también fueron papás de Alí antes de su ruptura en 2014.