Giro inesperado: Beto Casella le dio la peor noticia a Adrián Suar y El Trece

Beto Casella tomó una decisión sobre su futuro y le dio la peor noticia a Adrián Suar y El Trece. Qué pasará con el programa Bendita y su horizonte en El Nueve.

Beto Casella es una de las figuras de El Nueve. Conduce Bendita desde hace más de 16 años, siendo uno de los líderes históricos del prime time televisivo y de un formato insignia de la pantalla chica. Es por esta razón que su posible salida del viejo Azul TV causó conmoción en el mundo de la farándula, más aún cuando su posible destino parecía ser El Trece. Sin embargo, el oriundo de Haedo tomó una decisión y le dio una mala noticia a Adrián Suar.

De acuerdo a lo manifestado por Laura Ubfal en su sitio web, Beto Casella no se marchará de El Nueve y su futuro parece estaar definido. "Beto Casella y el programa se quedan en el canal, Jamás se iría a trabajar a Constitución (por eltrece) porque no viaja más allá de Coronel Díaz", fueron las palabras que le manifestaron a la periodista.

Así las cosas, y más allá de los conflictos económicos y estructurales que Beto Casella tuvo con las autoridades de El Nueve, Bendita seguirá en su señal habitual. Hace pocas horas, el propio conductor coqueteó con la posibilidad de emigrar a El Trece. Sin embargo, y al parecer, todo se trató de una puesta en escena.

Beto Casella contó su historia con Adrián Suar y sorprendió a todos

Beto Casella es una de las figuras de El Nueve. Actualmente conduce Bendita, el histórico magazine del prime time que aglutina lo mejor (y lo peor) de la televisión argentina. Sin embargo, en los últimos tiempos se vivieron tiempos de incertidumbre sobre el futuro del conductor en el canal y es por ello que fue él mismo quien se manifestó al respecto. En este sentido, se pronunció sobre su relación con Adrián Suar y sorprendió a todos.

Las chances de que Beto Casella se vaya de El Nueve a El Trece dejaron de ser nulas, al menos al momento de la entrevista con Socios, puesto que el propio oriundo de Haedo dejó la puerta abierta al mencionar cómo es su historia con el gerente de programación del Grupo Clarín. "El Trece es un lugar divino, una casa que tiene que ver con mis afectos y con mi vida. Que tengo una relación divina con El Chueco (Suar)...", manifestó el conductor.

Pese a que no cerró las puertas a un posible traspaso, Beto Casella piensa en quedarse en El Nueve. "Ojalá que no pase. Si se complicara, porque por ahí financieramente es inviable... que no creo. Esto es una institución de muchos años", concluyó Bautista, quien es un pilar fundamental en el rating de la señal que integra.