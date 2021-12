Germán Martitegui estalló contra Charlotte Caniggia en MasterChef: "Poco productiva"

Germán Martitegui se cansó de las actitudes de Charlotte Caniggia en MasterChef por Telefe y hasta la comparó con su hermano Alex.

En MasterChef Celebrity 3 (Telefe), Germán Martitegui suele demostrar su poca paciencia con los participantes, por lo que ahora el jurado se la agarró con Charlotte Caniggia. El cocinero de 55 años no apuntó tanto al plato de la hija del "Pájaro", sino que puntualizó en su comportamiento a la hora de trabajar en equipo en plena emisión del lunes 6 de diciembre de 2021 en el prime time de la televisión argentina.

En el programa que conduce Santiago del Moro, en esta oportunidad el desafío fue extraño para los concursantes del exitoso reality show de cocina: la noche tenía que ver con una preparación en duplas llamada "El Muro", en el que cada uno de los integrantes tenía los ingredientes necesarios para llevar adelante una receta similar en “la caja misteriosa”. Sin embargo, cada famoso no podía ver lo que estaba haciendo su compañero, por lo cual las elaboraciones se iban a ir complicando cada vez más ante la atenta mirada de Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis.

Germán Martitegui estalló con Charlotte Caniggia en MasterChef y la comparó con su hermano Alex

El sorteo determinó que la influencer de 28 años fuera compañera de "La Peque" Paula Pareto, por lo que los chefs destacaron que “entre las dos hicieron una buena lemon pie”, ya que la hija de Mariana Nannis se lució en la crema y el merengue, mientras que la médica y exjudoca consiguió "una gran masa". Sin embargo, no fue todo tan bien para ellas, ya cuando le tocó la devolución a "Tegui" no fue elogioso ni mucho menos.

De hecho, el nacido en Necochea (provincia de Buenos Aires) se dirigió a Caniggia y le llamó la atención: “Charlotte, es el segundo día que vos tenés esta actitud poco productiva y poco positiva. Uno no se puede enfrentar a cocinar para gente así. No quiero decir a quién me hacés acordar... Las recetas están para seguirlas y el trabajo en equipo es en equipo".

“¿A mi hermano? ¡Ah, ok!”, contestó ella al instante para demostrar que había entendido rápidamente la indirecta para el polémico Alexander. Sin embargo, detrás de las cámaras se mostró un poco más molesta y opinó en el backstage habitual para cerrar el incómodo tema: “No es verdad lo que dice Germán... Hay días alegres y días no alegres, en los que uno está más serio”.

Alex y Charlotte Caniggia, los hermanos mellizos que explotaron en la televisión argentina.

MasterChef Celebrity 3 por Telefe: quiénes son los participantes que siguen en el programa

Paula "La Peque" Pareto.

Catherine Fulop.

Luisa Albinoni.

Marcela "La Tigresa" Acuña.

Joaquín Levinton.

Tomás Fonzi.

Miguel Ángel "Tití" Fernández.

Micaela "Mica" Viciconte.

María del Cerro.

Victoria "Juariu" Braier.

Charlotte Caniggia.

Paulo Kablan.

MasterChef Celebrity 3 por Telefe: qué participantes fueron eliminados

Hasta ahora, quedaron en el camino en la competencia culinaria José Luis Gioia, Héctor "El Negro" Enrique, Gastón Soffritti y Denise Dumas.

Cuáles son los días y horarios de MasterChef Celebrity 3?

El reality show de cocina de la televisión abierta argentina se televisa de lunes a jueves a las 21.30 horas, mientras que las galas de eliminaciones son los domingos a las 22.