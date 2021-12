MasterChef Celebrity 3: Germán Martitegui habló de salchichas y todos se rieron

El icónico jurado de MasterChef Celebrity 3 dio los consejos para hacer el mejor pancho "estilo Tegui" pero causó una impresión divertida en los participantes.

En una nueva gala de eliminación en MasterChef Celebrity 3, los participantes complicados de la semana tuvieron que sorprender al trío de jurados con un pancho "estilo Tegui" -en referencia al restaurante del chef Germán Martitegui que recientemente cerró sus puertas- y el jurado lanzó un sugerente comentario sobre salchichas que despertó las risas de los famosos.

Luisa Albinoni, Mery del Cerro, Paulo Kablan, Charlotte Caniggia, Marcela "La Tigresa" Acuña y Denise Dumas tuvieron que batirse a duelo en la prueba del pancho y, previo al arranque, fueron aconsejados por el jurado. "Van a tener que hacer mi receta de pancho. Van a tener que replicar el pancho de Tegui, que es muy especial y emocionante. La manera de acercarnos a la gente durante la cuarentena fue haciendo algo que rico que nos acercara a sus casas", arrancó Martitegui.

Sobre la receta, el chef precisó: "Tratamos de hacer el mejor pan que podíamos hacer, la mejor salchicha casera con productos orgánicos, un ketchup casero, crocantes de papa y cebolla roja. Y lo acompañamos con unos pickles y un crocante de queso. También se puede servir con papas fritas". En 75 minutos y con toda la receta, los participantes tuvieron que hacer una salchicha, ahumarla, hacer el pan, hacer los pickles y el ketchup.

Si bien los famosos contaron con la receta y no tuvieron la necesidad de ir al mercado, Martitegui lanzó un consejo picante que despertó las risas de todos los presentes en el estudio. “Tienen una receta, concéntrense en eso. El sabor de la salsa es fundamental, la salchicha es exactamente de 25 centímetros de largo, y el pancho es exactamente de 23 centímetros. No hay nada peor en la vida que una salchicha corta”, manifestó. Provocando un estallido de risas, Germán se apresuró en aclarar: “Más corta que el pan, me refiero”.

Denise Dumas dejó MasterChef Celebrity 3

La prueba de los panchos dejó afuera del certamen a la conductora Denise Dumas, quien se convirtió en la primera mujer en abandonar la tercera temporada. "Gracias Santi, a los chicos que son lo más, los compañeros, y a ustedes tres. Germán me encantó conocerte, me ayudaste un montón. Dami sos adorable, y Donato, te quiero y admiro mucho. Vine acá a aprender, y parte del aprendizaje es equivocarse. Me equivoqué el día que no correspondía, gracias de verdad", expresó en su despedida.