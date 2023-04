Georgina Barbarossa ubicó a Alfa y lo retó al aire: "Grandulón"

La actriz y conductora de televisión tuvo un momento de máxima tensión con el polémico exparticipante de Gran Hermano, a raíz de una fiesta que organizó Julieta Poggio, la joven influencer que quedó tercera en el podio del reality.

Walter "Alfa" Santiago volvió a la televisión tras su paso por Gran Hermano (Telefe) y su nueva visita al programa de Georgina Barbarossa no estuvo exenta de polémicas. El veterano lanzó una picante queja contra Julieta Poggio, una de sus compañeras en el juego, y la conductora debió intervenir, con un fuerte reto al aire.

Invitado a A la Barbarossa, magazine matutino de Telefe, "Alfa" se despachó con reproches hacia Julieta Poggio, la joven influencer de 21 años, por no invitarlo a la fiesta de retorno. "Decile a Julita que el día de su cumpleaños, el único que le hizo un regalo fui yo. Le hice una caja con bombones caseros. Y no me invitó a su fiesta de retorno, en la casa de su familia. Hizo una fiesta bárbara y no me invitó. Se olvidó de mí", indicó el amigo de El mago sin dientes en una picante charla con Georgina en la que rememoró su vínculo con Julieta durante su paso por el programa.

Cuando Georgina le preguntó si la fiesta era para amigos, el exparticipante sentenció desde la comodidad de su casa, locación que eligió para dar el móvil: "Invitó a todos los Gran Hermano y a mí no me invitó. Fue Romina, Daniela, Thiago. Fueron varios". Advirtiendo el enojo de "Alfa", la actriz y conductora decidió poner fin al asunto con un firme reto al aire: "Ya está. No seas grandulón".

El impactante video de "Alfa" con Macri que se viralizó

"Mirá Romina para que veas que no es mentira, yo te voy a decir algo. A Pepino venimos los que valemos la pena", se lo escucha decir a Alfa e inmediatamente enfoca a Macri. "Acá está mirá, él te va a decir. ¿A dónde se tiene que sumar Romina, Mauricio?, le consultó y el expresidente respondió "a Pepino", con una sonrisa en el rostro.

"Y al PRO", Insistió, Alfa y recibió aprobación de Macri: "Y al PRO", replicó el autor de Para qué. "Ves Romina que es así", dijo el ex hermanito antes de terminar el vivo. Pero al fanático de los autos no le alcanzó con las personas que su unieron a la transmisión y compartió el video como un reel en su cuenta. De inmediato, el posteo se llenó de reproducciones -ya superó las 120 visualizaciones- y de comentarios.