Georgina Barbarossa sigue lamentándose por la final perdida en MasterChef

La actriz abrió su corazón en un reportaje y reveló todo sobre su paso por el reality. Georgina Barbarossa fue finalista de MasterChef Celebrity.

Georgina Barbarossa se expresó en una reciente entrevista y se sinceró sobre sus sentimientos tras no haber logrado alcanzar la copa de MasterChef Celebrity Argentina. A meses del final del reality show, la actriz habló de su paso por el mismo y reveló algunos datos desconocidos sobre el ciclo de gastronomía.

“Fue algo increíble, pero muy difícil. Nunca estudié tanto como para MasterChef Celebrity. Yo sabía cocinar, pero como cualquier mamá o ama de casa. Yo no tenía idea de los cortes de cebolla o las distintas mezclas Había que cocinar sin saber lo que ibas a hacer”, comenzó la estrella de Movete con Georgina y se refirió a cuán arduo fue para ella hacer frente al nivel del reality conducido por Santiago del Moro.

Barbarossa continuó su descargo en alusión a la sensación que tenía cada vez que ponía sus platos frente al jurado. “Era como ir a rendir un examen en blanco: ¿qué me van a tomar? ¿qué me van a preguntar? ¿qué voy a hacer? Desde que me enteré que iba a entrar a MasterChef, empecé a estudiar con el chef Rodrigo Toso, que fue cocinero mío en Movete, y con Rudolph Castro”, expresó, en diálogo con Primicias Ya.

"La verdad es que no había competencia entre nosotros. Para mí, haber llegado hasta esa instancia, fue 'yo ya gané'. Lo adoro a Gastón Dalmau”, continuó la celebridad sobre el buen compañerismo que había en el certamen y concluyó: "Se armó un grupo maravilloso. Hoy seguimos el vínculo por WhatsApp y nos hablamos, con La Chepi, con Andrea Rincón, con todos".

En una entrevista con Clarín que Georgina dio poco tiempo después de la final del reality, se refirió a la vorágine que significó MasterChef en su vida: "Una obsesión de hacer recetas y de despertarme... aún hoy me despierto y pienso que tengo que cocinar. A todos nos pasó lo mismo. Es más, yo me puse profesores de cocina que me ayudaron; me metía en YouTube a ver recetas, en Instagram y Pinterest a ver presentaciones de platos. Me volví una enferma".

Georgina Barbarossa sobre la coyuntura sociopolítica de Argentina

En un reciente reportaje que dio a Seguimos en el 12, Barbarossa hizo referencia a las problemáticas del país y enunció: "Me preocupa el país y quiero que salgamos adelante. Entiendo que estamos en pandemia, lo que no entiendo es la grieta. Yo creo que así no llegamos a ningún lado".

"Tenemos que sacar el país adelante. Es muy duro y difícil si cada uno saca agua para su propio molino, así es complicado. Hay mucha gente buena. No todos los políticos son corruptos, hay buenos también. Pero muchas veces uno se harta de todo esto", cerró la actriz.