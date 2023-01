Georgina Barbarossa destrozó a Alfa de Gran Hermano: "Agresivo y violento"

Georgina Barbarossa hizo un contundente descargo contra Walter "Alfa" por sus dichos sobre Ariel Ansaldo.

Georgina Barbarossa apuntó duramente contra Walter "Alfa" Santiago, participante de Gran Hermano 2022 (Telefe), tras la fuerte pelea que tuvo con su compañero nuevo, Ariel Ansaldo.

La conductora de televisión hizo un resumen de lo más importante que ocurrió en la casa más famosa del país durante los últimos días en su programa, A la Barbarossa (Telefe). Al hablar sobre la pelea entre Ariel y "Alfa", cuestionó duramente al hombre de 60 años y lo acusó de haber ejercido violencia contra el nuevo integrante de la casa.

"Alfa" y Ariel tuvieron varios choques desde que comenzaron a convivir en la casa, especialmente después de una cena en la que el nuevo participante cuestionó las actitudes de "Alfa". Desde entonces, su relación va de mal en peor y recientemente protagonizaron una discusión a los gritos.

"Horrible cómo habla de Ariel", observó la conductora, luego de que "Alfa" le dijera a su compañero "pelotudo atómico" y se burlara de su obesidad. "Agresivo y violento, no me gusta", sumó Barbarossa, aún más indignada. Varios usuarios de las redes sociales también criticaron estas actitudes, mientras otros pidieron la pronta salida de Ariel.

La fuerte pelea entre Walter "Alfa" y Ariel en Gran Hermano

Todo comenzó cuando Ariel se le acercó a "Alfa" y le dijo: "Qué lindo Alfa que nos salvó la gente, tenías razón, el apoyo de la gente es...". De repente, "Alfa" lo interrumpió y le recordó que "la gente ve todo", en referencia a sus malas actitudes.. "Ve a los garcas, a los mentirosos, los que actúan y a los que tratan de tirar mierda a los demás para ensuciarlos. Yo te recibí con la mejor e intentaste tirarme mierda desde el primer momento", le recordó.

"Intentaste tirarme mierda en la cena. Entonces, te lo vuelvo a decir, ¡no me hables más! A ver si entendés. Yo le hablo a la gente que tengo ganas y con la gente que estoy bien", insistió Walter, pero Ariel se mantuvo firme y le dijo que tenían que hablarse de todas formas, ya que conviven juntos. "No, te lo pido por favor, esto es de a dos. Con vos no me quiero vincular de ninguna manera. Quedó claro, ¿no? A mí, la gente hipócrita, los manipuladores no me interesan. Ni buen día me digas porque no me interesa", le remarcó.

Sin embargo, Ariel no dio el brazo a torcer y le dijo que iba a seguir hablándole hasta que lo saquen de la casa: "Te voy a hablar porque no me queda otra. No me importa lo que te interesa a vos, estamos acá para hablar. Te voy a hablar, papito mío. Ahora, más que nunca. Hasta que me saques te voy a hablar todos los días". Su pelea se volvió viral en las redes sociales y generó una gran rivalidad entre los defensores de "Alfa" y los de Ariel.