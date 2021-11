Gastón Soffriti reveló su peor miedo en MasterChef Celebrity: "Me tortura"

Gastón Soffritti se sinceró a pleno en MasterChef Celebrity 3 y reveló en el reality de cocina de Telefe cuál es su peor miedo.

MasterChef Celebrity 3 Argentina (Telefe) comenzó con todo. No solamente en cuanto al rating, sino también con respecto a algunas anécdotas, bromas, momentos divertidos y demás sensaciones por parte de los diferentes participantes famosos. Uno de esos casos es el de Gastón Soffritti, quien durante el programa de televisión abierta en el prime time del miércoles 10 de noviembre de 2021 se atrevió a revelar al aire cuál es su peor miedo en el reality show de cocina que conduce Santiago del Moro.

Ante la atenta mirada del resto de los concursantes y también del jurado de lujo integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis, el actor y productor de 29 años se las ingenió para hacer de las suyas y sorprender con relación a una pesadilla que lo viene persiguiendo desde que es parte de esta competencia gastronómica.

Todo comenzó cuando, apenas comenzada la emisión por Telefe, Del Moro advirtió a los cocineros de que el peor plato de la velada quedaría comprometido de cara a la gala de eliminación del domingo 14. Si bien pasaron pocos capítulos, en la mencionada jornada se conocerá al primer eliminado y, por supuesto, nadie quiere hacer el papelón de irse tan rápidamente del certamen en su tercera temporada.

Gastón Soffritti y su peor pesadilla en MasterChef Celebrity 3 por Telefe.

Entonces, el fanático y socio de San Lorenzo se sinceró totalmente frente a las cámaras y reconoció que simplemente la posibilidad de marcharse ahora ya lo aterra cuando se le cruza por la cabeza: "Eso es algo que me tortura, me despierto todos los días a las 4 de la mañana pensando en las recetas y en si me voy primero. No, por favor...".

Sin embargo, a los pocos minutos le llegó la mejor noticia al joven: a pesar de haber estado en serios riesgos de ser uno de los candidatos a abandonar el ciclo, fue salvado por el jurado en la última instancia. Gracias a su plato, ya forma parte de la segunda semana de la competición culinaria.

MasterChef Celebrity 3 Argentina: quiénes son los participantes

Los famosos que dicen presente son: María del Cerro, Charlotte Caniggia, "Juariu", Miguel Ángel "Tití" Fernández, Gastón Soffritti, Catherine Fulop, Paulo Kablan, Luisa Albinoni, Paula "Peque" Pareto, Marcela "Tigresa" Acuña, Denise Dumas, Micaela "Mica" Viciconte, José Luis Gioia, Héctor "Negro" Enrique, Tomás Fonzi y Joaquín Levinton.

De esta manera, quedaron afuera algunas figuras a las que se mencionó en algún momento, como por ejemplo Fabián Gianola, Celia María Cuccittini (la madre de Lionel Messi), Wanda Nara, Andrea del Boca y Zulemita Menem.

A qué hora empieza MasterChef Celebrity 3

Al igual que ocurrió en su estreno del lunes 8 de noviembre, el ciclo se emitirá desde las 21.30 y estará en esa misma franja de lunes a jueves, todas las semanas. No obstante, también habrá una gala de eliminación los domingos a las 22.