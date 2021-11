MasterChef 3: estallaron los memes del programa de Telefe

Luego del estreno de la tercera temporada de MasterChef Celebrity, las redes sociales estallaron y reaccionaron con memes y mensajes tras lo sucedido en el primer programa.

MasterChef Celebrity 3 empezó y ya dejó muchísimos puntos interesantes para los televidentes. Los participantes del programa de Telefe han logrado captar la atención del público, a partir de ciertas peleas y momentos desopilantes que protagonizaron en la cocina custodiada por los jurados Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis. Como consecuencia, las redes sociales reaccionaron con memes y mensajes verdaderamente desopilantes.

Durante la jornada del estreno de MasterChef 3, los famosos tuvieron que elaborar un plato sumamente particular: un menú completo para una jornada entera en un crucero. Es decir, desayuno, almuerzo, merienda y cena. Dicha prueba, que por cierto fuer muy complicada, tuvieron que realizarla en tan sólo 60 minutos.

Entre las escenas más resaltantes se destacó la de Charlotte Caniggia, que al ingresar al supermercado para tomar varios productos, manifestó una frase que luego se hizo viral en las redes. "¿Cuándo fuiste a un supermercado y todo es gratis? Tiene que ser así en todo el mundo", preguntó la influencer y hermana de Alexander Caniggia, que formó parte de la segunda temporada del reality de cocina.

Los miembros del jurado y el conductor de MasterChef Celebrity 3

Por otra parte, la "Tigresa" Acuña también tuvo un momento sumamente caliente durante la entrega de su plato. Germán Martitegui no se mostró conforme por la preparación que hizo la boxeadora. Sin embargo, ella no se achicó y le advirtió: "No hagas ese gesto porque está riquísimo". Y él le marcó: "A riesgo de irme con un ojo negro, mirá lo que te contesto: ‘Yo hago el gesto que quiero’". Y la famosa deportista le volvió a responder: “Tomé consciencia del riesgo que corre mi vida, con vos acá y yo criticándole la comida”.

Días y horarios de MasterChef Celebrity 3

MasterChef Celebrity 3, el exitoso programa de Telefe, se puede ver de lunes a jueves a las 21.30 horas. Cabe resaltar que aún no hay horario comunicado de manera oficial para la gala de eliminación, aunque se estipula que será en la franja del prime time, a partir de las 21 o 22 horas.

Los mejores memes de MasterChef Celebrity 3