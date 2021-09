Gastón Dalmau cruzó a Damián Betular por una propuesta en Bake Off: "Vamos a charlar de este temita"

El jurado del reality de pastelería le hizo un ofrecimiento a un participante y el campeón de la segunda edición de MasterChef Celebrity le mandó un mensaje.

Gastón Dalmau le dejó un mensaje a Betular tras el último episodio de Bake Off.

La nueva prueba de Bake Off Argentina dejó una consecuencia impensada con un ex MasterChef Celebrity. La consigna del jueves consistía en que los participantes hicieran una preparación que cataloguen como la torta insignia del negocio de pastelería que sueñan tener. Damián Betular se sorprendió con el buen nivel de un participante, le ofreció ser su socio, y Gastón Dalmau no se lo bancó.

Todo ocurrió durante la recorrida de Damián Betular y Paula Chaves, que se toparon con Hernán, de 35 años, que rallaba la cáscara de una naranja en una cacerola. "¿Cuál es tu esencia?” preguntó el chef. Una torta inspirada en gustos de cuando era chico: bizcocho de cacao y un bizcocho de naranja rellenos bien potentes, y decoraciones con chocolate templado que es lo que me encanta”, explicó.

Cuando Betular quiso saber en qué iba a utilizar la materia prima sobrante, el participante lo sorprendió con todo diseñado en su cabeza: “A los bizcochos se les va a hacer una pancita por arriba, los corto y lo soluciono. Voy a hacer un lingote de chocolate con las cremas que me sobren y frutas para decorarlo, y chocolate templado también”, expresó con una seguridad que cautivó al chef que no dudó en hacerle una propuesta.

“¿Querés tener una pastelería?”, preguntó Betular. “Obvio, en Villa La Angostura”, respondió Hernán, que parecía tener todo planeado. “Creo que vamos a ser competencia, porque yo también la quiero tener ahí”, replicó el jurado, ya con aire apenas desafiante. “Bueno, en San Martín de los Andes de última uno, y el otro en Villa La Angostura”, contraofertó el participante. Pero la conductora, que seguía el diálogo con la mirada como si fuera un partido de tenis, dio en la tecla. “Pueden ser socios”, conjeturó. Damián y Hernán chocaron los puños encantados con la propuesta y sugirieron a Paula como inversionista.

Atentos a cada detalle, los seguidores del programa repararon en que Betular ya tenía planes de poner una pastelería con Gastón Dalmau, el campeón de la segunda edición de Masterchef Celebrity. En más de una ocasión, jurado y participante coquetearon con la posibilidad de ser socios en un emprendimiento gastronómico.

Un usuario de Twitter tomó nota y mandó el mensaje en las redes: “Betular te quiere reemplazar Gastón Dalmau, ya le ofreció ser socio a otro de Bake Off Argentina. Alta traición jajaja”, escribió, mencionando al ex Casi Ángeles. El actor estaba en tema y contraatacó: “Lo estaba mirando… Betular te voy a ver en breve y vamos a charlar sobre este temita… ¡Que tanta sociedades che!, amenazó a distancia. Y, a modo de posdata, pidió que alguien le avisara por Instagram al jurado, que, por ahora, no se manifestó al respecto.