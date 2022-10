Ganó el millón, no lo festejó y Guido Kaczka lo cruzó en vivo: "Rarísimo"

Un participante de Los 8 Escalones dejó sin palabras al conductor de El Trece.

Un participante de Los 8 Escalones llegó a la final y logró el premio mayor: ganar un millón de pesos. Se trata de Honorio, quien tuvo un buen recorrido durante el programa, pero a la hora de celebrar ni se inmutó, no lo festejó y generó la sorpresiva reacción de Guido Kaczka por la pantalla de El Trece.

Honorio respondió bien a la pregunta "¿cómo sigue la letra de la canción Luz de mi vida?", enunciada por Patricia Sosa, jurado invitada. El joven de 20 años sonrió tras haber ganado, pero se quedó quieto con el cartel del premio en sus manos mientras el conductor lo presentaba. "Vive con sus papás, tiene a su hermano, su perra, toca la guitarra y ¡tiene el millón de pesos!", relató.

"Me parece irreal, no estoy nervioso ni nada porque me parece que no es real. Ahora salgo y me desmayo afuera", lanzó el participante entre risas. "Claro, es rarísimo, sí. Cuando ves algo en la tele, en tu casa...", expresó Guido entendiéndolo. Antes de preguntarle si volvía por el segundo millón, el conductor evaluó su recorrido.

"Muy buen camino, una buena final y la posibilidad de volver ¿Qué vas a hacer?", preguntó. "Yo quiero volver", aseguró Honorio, quien regresó en la emisión del día siguiente pero no tuvo la suerte de llegar a la final de Los 8 Escalones.

Con Guido Kaczka como protagonista, El Trece anunció un sorpresivo cambio en Los 8 Escalones

Guido Kaczka llevó adelante algunos cambios en Los 8 Escalones y no se trata puntualmente de la puesta en escena. El conductor de El Trece junto a toda su producción tomaron la decisión de aumentar el monto del premio, que hasta el momento era de un millón de pesos.

En las últimas emisiones de Los 8 Escalones, revelaron importantes modificaciones con respecto al importe del premio. Esta información no fue anunciada por Guido Kaczka y solo fue vista en la pantalla: a partir del lunes 17 de octubre, el o la ganadora se llevará dos millones de pesos.

Desde su primer programa en 2014 que se entrega el mismo valor, por lo que esta determinación sorprendió a todos. El exitoso ciclo de preguntas y respuestas cuenta con un buen rating televisivo y es uno de los pocos que continuará en El Trece por orden del gerente de programación Adrián Suar, ya que se va Darío Barassi de 100 Argentinos Dicen y peligra la continuidad de Marcelo Tinelli con Canta Conmigo Ahora.

Su primera temporada culminó en enero del 2015, pero debido a la buena recepción del público, regresó a la pantalla chica. Actualmente, Los 8 Escalones tiene dos emisiones: la de la tarde. de 14.30 a 16 horas; y la nocturna que se transmite desde las 21.15 hasta las 22.45.