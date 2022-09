Ganó el millón en Los 8 Escalones y se quebró: "Mi hijo está muy triste"

Luego de ganar el millón de pesos, una participante de Los 8 Escalones reveló cuál fue el profundo dolor que la atravesó durante la competencia.

Un momento de máximo dramatismo se vivió en Los 8 Escalones (El Trece), el programa de preguntas y respuestas de Guido Kaczka, luego de que Desirée ganó el millón de pesos y, quebrada en llanto, contó el dolor que la acompañó durante toda la competencia. "Mi nene está bastante triste", confesó.

Con Guido eufórico por la victoria de Desirée, la participante se emocionó hasta las lágrimas y Carmen Barbieri aprovechó para consultarle: “Llevabas un amuleto. ¿Tenés un amuleto?, ¿qué es lo que trajiste?”. Conmovida, la ganadora contestó: “Vine porque mi nene está bastante triste. Perdimos a nuestra perrita, que hoy cumpliría 13 años”.

“La tengo acá.. Lila era una hija más para mi”. “Y para él, una hermana”, agregó, totalmente quebrada. "Vine por él. Para que él esté contento. Le prometí un viaje. Agradezco a Dios”, cerró la participante. Sumándose a su triste mensaje, la capocómica que integra el jurado replicó: “Está muy bien. Las mascotas son parte de nuestra familia. Te ayudó desde el cielo, es un angelito”.

Finalmente, Desirée optó por seguir jugando por un nuevo millón de pesos y la decisión fue celebrada por todo el jurado. “Yo le dije a mi nene que si ganaba no iba a volver, y él me dijo: ‘Mamá, por favor volvé’”, indicó la mujer, coronando una jornada de mucha emoción. Al día siguiente, la participante se presentó y no acumular una nueva suma de dinero.

Se ganó el millón en Los 8 Escalones y terminó a los gritos con Guido Kaczka

Guido vive momentos sumamente emotivos y divertidos en Los 8 Escalones del Millón (El Trece), cada vez que un participante se gana el millón de pesos. Esta vez, lo ganó un hombre de 78 años llamado José Luis que festejó a los gritos al recibir el cheque en sus manos.

En la gran final, el hombre se enfrentó contra Oriana, otra mujer que también estuvo a punto de ganar el millón. La pregunta definitoria fue: "¿Cuál de estas cantantes argentinas participó regularmente como corista en shows de Charly García y Fito Páez, entre otros grandes artistas?".

ntre las opciones, estaban Yamila Cafrune, Sandra Mihanovich, Marcela Morelo y Fabiana Cantilo. Mientras José Luis apostó por Fabiana Cantillo, la otra concursante se inclinó por Marcela Morelo. Patricia Sosa, una de las panelistas, adelantó que la respuesta correcta no era "ni la A ni la B", por lo que Kaczka se preguntó: "O sea, hay una correcta. Hay alguien que en este momento tiene el millón de pesos. ¿Será Oriana? ¿Será José Luis?".

Finalmente, Sosa anunció que la respuesta era Fabiana Cantilo: "La respuesta correcta es la D". "¡José Luis, un millón de pesos!", exclamó el conductor. Fue en ese momento cuando el hombre comenzó a gritar, sumamente eufórico. "Vive en Parque Chacabuco y tiene el millón de pesos. En Los 8 Escalones, José Luis se hizo el premio mayor y lo disfruta. No se lo saca nadie. Se lo ganó, fuerte el aplauso", sumó Guido.