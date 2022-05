Fuerte determinación de Leo Alturria sobre Lizy Tagliani: "No me arrepiento"

El mediático opinó sobre la nueva relación de su expareja y fue determinante contra sus nuevas decisiones.

Leo Alturria reapareció en los medios e hizo una tajante revelación sobre el presente de Lizy Tagliani. A meses de haber confirmado su separación y generar un gran escándalo, el joven volvió a referirse a la actriz que fue su pareja durante algunos años y aseguró estar "sorprendido" de que Lizy estuviera nuevamente en pareja tan rápido.

La relación y compromiso entre Leo Alturria y Lizy Tagliani terminó de forma escandalosa, incluso, la humorista aseguró que no quería hablar más del tema públicamente ya que le generaba mucho dolor seguir removiendo esa herida. Sin embargo, al cabo de unas semanas, Lizy presentó a su nueva pareja: un amigo de muchos años que fue su sostén durante la separación y que luego continuó en una historia de amor. Sin embargo, parece que a Alturria no le gustó mucho la noticia de la nueva relación.

Cabe recordar que cuando Alturria y Tagliani confirmaron su separación de forma pública, ya llevaban dos meses distanciados. Sin embargo, en una reciente nota con Socios del Espectáculo, el mediático aseguró que le parecía poco tiempo desde la separación para volver a oficializar un romance. "Nunca le hice un planteo. Nunca le cuestioné que se haya puesto de novia, ni que fuera tan de golpe. Porque un poco me sorprendió que se enamorara tan rápido de otro chico", reveló Alturria al móvil de El Trece.

"Pero si a ella le hace bien eso, me parece perfecto. Yo la quiero ver feliz", continuó Alturria sobre el noviazgo de Lizy Tagliani. En este contexto, el mediático también fue consultado por las expectativas que tenía para la relación y él contestó tajante. "No sé cómo va a ser con la convivencia, porque creo que el chico es de Mendoza. Ella vive en Buenos Aires y tiene su trabajo acá. No creo en los amores a la distancia", sentenció.

Fuertes declaraciones de Leo Alturria sobre su separación

Pese a mostrarse bastante sorprendido por el nuevo noviazgo de Lizy Tagliani, Leo Alturria volvió a referirse a la relación que ambos tuvieron y aseguró que es un capítulo cerrado en sus vidas. "Yo no me arrepiento de haberme separado porque era una relación que no iba a avanzar", aseguró.

"Yo siempre la extraño. Fueron dos años de noviazgo. La pasamos re bien. Uno no se olvida de una persona así nomás", añadió sobre el cariño que aún le tiene a su expareja.