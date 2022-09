Fuerte denuncia contra Karina La Princesita: "Cierta clase de gente"

La cantante fue criticada por un colega por un enojo que tuvo en un reciente recital. Karina "La Princesita" se hartó en un show por gritos de la gente.

Karina "La Princesita" fue criticada por su colega Yiyo tras un escándalo vivido en un festival donde compartieron escenario. La cantante fue noticia por un video viral del momento en que se enojó con el público por gritos para que suba al escenario el cantante que ahora salió en los medios contra ella.

"A la fecha todavía no hay ninguna cuestión legal iniciada, más que nada tiene que ver con la defensa de los intereses de Yiyo y del grupo. Ellos consideran que los dichos dentro y fuera del escenario han sido bastante agresivos y perjudicial hacia la imagen del grupo", comenzó el abogado de la banda Yiyo y los chicos 10 en diálogo con Mañanísima.

El letrado dejó en claro que los artistas pueden ponerse de acuerdo en privado por lo ocurrido en un recital en la ciudad de Corrientes. "Hay otros videos donde se referencia que ella estaba ofuscada porque se mezclaban a cierta clase de gente", acusó el abogado, aunque no mostró prueba alguna sobre la supuesta actitud elitista de la cantante de hits como Con la misma moneda y Sin vergüenza.

"El abogado de Yiyo se enojó con Karina, quiere que ella le pida disculpas al cantante. Para mí se está colgando de la fama de ella", informó la panelista del programa conducido por Carmen Barbieri, Estefanía Berardi.

El enojo de Karina "La Princesita" en pleno show

La cantante de cumbia se quejó en medio de un recital y uno de los espectadores compartió el momento en sus redes. "Nosotros nos vamos a quedar a ver el show de Yiyo, porque somos respetuosos, no como los que se pusieron a gritar 'Yiyo, Yiyo'. Desde el 2005 vengo acá, y siempre han sido todos respetuosos conmigo. Yo con ustedes espero lo mismo. Y a los hombres que están gritando, bajen un cambio, porque yo no me achico, les aviso", expresó Karina ante los gritos de la gente.

Días más tarde, "La Princesita" se pronunció en diálogo con LAM sobre lo vivido en Corrientes y enunció: "El enojo fue con la persona que nos llevó. Hubo un tema interno. Yo pregunté '¿nos lleva la persona de siempre?'. Y no era la persona que nos lleva siempre. Y el problema está en que no te conoce. Necesitamos un tipo de sonido para sonar bien. Y cuando llegamos, no estaba el sonido, el acorde, nada de lo que habíamos pedido. Sonamos para el culo y yo ya estaba enojada".