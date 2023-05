Fue la estrella de Telefe, lo levantaron de aire y ahora lo llamaron de urgencia para levantar el rating: "Está decidido"

Telefe dio marcha atrás y volverá a poner al aire un programa que había dado de baja para este 2023. Cómo se prepara el canal para repatriar al conductor del ciclo.

En Telefe todavía están definiendo algunos detalles vinculados a la grilla de programación del 2023 y se reveló la posible vuelta de un éxito. Tras haber dado de baja el programa de un famoso conductor, el canal tomó una decisión de último momento para reflotar su vuelta.

La denuncia pública a Jey Mammón por abuso sexual generó su desvinculación inmediata de Telefe, canal en el que estaba al frente de La Peña de Morfi. Es por eso que la señal tuvo que reacondicionar su grilla de programación, teniendo en cuenta otra baja importante que fue PH Podemos Hablar con Andy Kusnetzoff, que por decisión del canal se quedó sin lugar en 2023.

Sin embargo, la situación dio un giro inesperado. De acuerdo a la información de la periodista Maite Peñoñori en La Nación, "está decidido" que El show Mammon, programa que iba conducir el presentador desvinculado, no se estrene y deberá tener un reemplazo en lo inmediato. Ante ese escenario, las autoridades del canal consideran que haberse desprendido de Andy Kusnetzoff no fue bueno y evalúan repatriarlo. La salida de Andy del canal había generado cierta molestia en el conductor y ese será un punto a resolver.

En caso de concretarse, la fecha de regreso de PH Podemos Hablar sería en agosto. Como el ciclo había quedado completamente afuera de la programación, la producción que acompaña a Andy ya estaba poniendo el ojo lejos de Telefe hacia algunos programas pertenecientes a la productora Kuarzo.

Georgina Barbarossa destruyó a Jey Mammón: "No está bien"

Jey Mammón viajó a España luego de ser denunciado públicamente por abuso sexual. Tras unas semanas el viejo continente, regresó país, aunque no la conducción de La peña de Morfi. Sin embargo, una revelación del conductor causó revuelo y molestó a Georgina Barbarossa.

La conductora reemplazó a Jey en el programa de los domingos de Telefe -este domingo 30 abril fue su último día- y en diálogo con Implacables se mostró muy feliz con su participación en el ciclo creado por Gerardo Rozín. Pero también le dedicó unas duras palabras al humorista.

La actriz contó que habló con Jey antes de que se vaya a España y él le dijo que tiene contrato todo el año y que el canal lo va a cumplir; tras lo cual se refirió al cambio de actitud de Mammón con los medios.

“En eso, él cambió mucho y por eso no hablé más con él, porque no me dieron ganar de hablar”, afirmó, antes de apelar a su colega. “Jey, si estás viendo esta nota, sábelo. Justamente por esa actitud que tuvo, me parece muy soberbio como volvió”, añadió.