Fue figura de Chiquititas en Telefe y hoy atraviesa un calvario: "Te vamos a recordar siempre"

La joven vive un momento de mucha angustia y se manifestó al respecto en sus redes sociales. La exmiembro de Chiquititas no dudo en abrir su corazón ante sus seguidores de redes.

Una recordada actriz de la tira Chiquititas, producida por Cris Morena y emitida por Telefe, vive uno de los momentos mas difíciles de su vida. La artista se sinceró en sus redes sociales antes sus miles de seguidores con un sentido texto en alusión a la situación que atraviesa.

Se trata de Daniella Mastricchio, quien interpreto a Sol en la recordada novela que lanzó a la fama a figuras como Luisana Lopilato, Benjamín Rojas y Felipe Colombo. La joven perdió a su bebé en la semana doce de gestación de su segundo embarazo, junto a su pareja, Matías Fabiani.

"Gracias pollito. Gracias por pasar por nuestras vidas un ratito, nos hiciste muy felices. Gracias por elegirnos como tus papás y regalarnos tanto amor, tan real como vos. Qué orgullo siento por haberte compartido mi cuerpo 12 semanas y latir juntos hasta que decidiste", comenzó su descargo la actriz, quien ya es madre de un niño de cinco años. Y siguió: "Me hubiera colapsado más de amor tenerte en mis brazos y decirte cuánto te amo mirándote a los ojitos como los soñé. No pudo ser, Dios sabe por qué. Nos cuidaron, eso seguro".

Daniella aseguró que siente un dolor que nunca antes había tenido, que llega a ser hasta físico, y agregó: "Pero sin dudas algo nos viniste a enseñar y ahora tenemos un gran trabajo por aprender para honrarte y recordar tu vida, que dejó una enorme ilusión por conocerte. ¡Te vamos a recordar y amar para siempre!".

"Gracias amigos, familia, por estar acompañar y sostener esta enorme familia lastimada que sólo esperaba con amor la llegada del pollito. Gracias a los profesionales hermosos que nos cruzamos y nos dieron un abrazo, literal, y con palabras, ¡cuánto valen! Y a los que no supieron estar a la altura de las circunstancias y sólo pudieron proyectar lo que tienen dentro suyo, los disculpamos", concluyó la artista.

La visión esperanzadora de Daniella Mastricchio en este difícil momento

La actriz agradece haber podido disfrutar de su hijo el breve tiempo que estuvo dentro de ella y sumó: "Con miedos y mucho amor, tratando de no enojarme tanto y llorar un poco menos cada día. Estoy con ganas de salir una vez más a la vida, aceptando lo que me da y lo que me quita con la seguridad de que todo va a estar bien".