Fue compañera de José María Listorti y ahora se quedará con su lugar en El Nueve

Revelan que una histórica compañera de José María Listorti ocupará su lugar en la grilla de El Nueve.

Este jueves 30 de junio fue el último día de José María Listorti al frente de Super Super y en su lugar El Nueve ya eligió a una histórica compañera suya para reemplazarlo. Además, el conductor anunció que también dejará de trabajar para LaFlia, la productora que pertenece a Marcelo Tinelli, a quien acompañó durante muchos años.

José María Listorti se despidió de los espectadores de Super Super con un emotivo mensaje en las redes sociales. "Fue una experiencia maravillosa. Nos divertimos mucho haciéndolo", aseguró el conductor en sus redes sociales, donde también anunció que dejará de trabajar en LaFlia, la productora de Tinelli, a quien le agradeció luego de tantos años juntos.

Pero en las últimas horas, tanto Laura Ubfal como Pablo Montagna revelaron quién será la encargada de ocupar el lugar de la grilla que Listorti deja libre en El Nueve y se trata nada menos que de una histórica compañera del conductor. La elegida por El Nueve sería Denise Dumas, que viene de reemplazar a Flor Peña al frente de Flor de equipo por la pantalla de Telefe.

Con producción del canal, Dumas estaría al frente de un nuevo ciclo de entretenimientos en el que varias familias competirán por una vivienda por mes, cuyo valor asciende a unos 10 millones de pesos. La idea que tienen desde El Nueve es que en el programa no solo se juegue sino que también haya oportunidad para que los espectadores conozcan las historias de vida de los participantes.

Si bien todavía no está confirmado cuándo debutaría el ciclo, se barajan dos posibles fechas: el 18 o el 25 de julio. Hasta que Denise Dumas regrese a la pantalla chica, El Nueve continuará emitiendo capítulos repetidos de Super Super.

Marcela Feudale contra Listorti: "Porquería"

Marcela Feudale tuvo palabras durísimas contra José María Listorti. Invitada a LAM, "La enana" se expresó sobre su experiencia trabajando junto al humorista que anunció su alejamiento de Marcelo Tinelli. "Una porquería de persona", aseguró la locutora. ¿Qué fue lo que pasó?

Mientras en el programa de Ángel de Brito se hablaban maravillas de Listorti, Feudale interrumpió para asegurar lo siguiente: "Yo no opino lo mismo, yo no opino lo mismo, me lo tuve que fumar. Te golpea, te tira las cosas encima, te pilla los pies".

"Una porquería de persona, muy malos recuerdos, él era el peor de todos, Granados era un santo al lado de él. Me pisaba, cuando habla te escupe. Él es un homenaje para la vida", cerró Marcela Feudale. Si bien por momentos se rió, no terminó de quedar claro si su testimonio fue irónico o realmente lanzó graves acusaciones contra "Josema".