Florencia Peña plantó a una figura de Telefe: "No vengas"

Florencia Peña dejó plantada a una figura de Telefe para una Fiesta de Navidad cuando estaba a pocas cuadras de su casa. "No vengas", le dijeron.

Florencia Peña dejó plantada a una figura de Telefe a pocos minutos de una fiesta de Navidad que organizó todo el equipo del programa Flor de equipo, el exitoso ciclo que se emite de lunes a viernes de 10.30 a 13 horas. El compañero de trabajo de la actriz decidió exponerlo en un programa de radio.

La persona que realizó el descargo es nada menos que Marcelo Polino, que detalló una anécdota insólita que le ocurrió mientras se dirigía al hogar de la ex Casados con hijos (Telefe) para formar parte de un lindo momento junto con el resto del equipo de trabajo del programa matutino.

Florencia Peña dejó plantado a Marcelo Polino para una fiesta: "No vengas"

El panelista de Flor de equipo se sinceró en Polino auténtico (Radio Mitre, AM 790) y reveló lo insólito que le ocurrió en la jornada navideña: “Yo esta semana fui a cenar con Nacha Guevara y, cuando terminamos, le pregunté si no me quería acompañar a la casa de ´Flor Peña´ en Palermo porque era la fiesta de fin de año del programa”.

Además, el panelista y especialista en espectáculos resaltó que no recordaba "bien la dirección", por lo que empezó a llamar a Peña. "Y, como no me contestaba, le escribí a Sebastián, su mano derecha. Ahora... ¡Lo que me contestó no me lo esperaba!”, añadió el exjurado de ShowMatch (El Trece).

No obstante, lo más curioso llegó inmediatamente después en su relato: “Yo ya estaba a tres cuadras de la casa de ´Flor´, serían las doce de la noche, no era tan tarde. Y su asistente me dice ´mejor no vengas, volvete, porque ya queda poca gente´. Así que, como estábamos, ¡dimos la vuelta y la tuve que llevar a Nacha a la casa!”.

Encima, Marcelo Polino aclaró que eso no fue lo único extraño que le sucedió y, entre risas, se quejó: “¡Pero eso no fue todo! En el programa de Verónica Lozano (Cortá por Lozano) hicieron una fiesta de fin de año ¡y tampoco me invitaron!”.

"¡Antes me hubiera dado vergüenza contarlo, pero la verdad es que es lo qué pasó! ¡De una fiesta me mandaron de vuelta y a la otra ni me invitaron!”, concluyó una de las celebridades centrales de Telefe y de la televisión argentina en general.